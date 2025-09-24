전현무, 영혼의 짝꿍 찾았다…상대는 유명 셰프, "집 밖에 잘 안 나가" ('전현무계획2')

사진=텐아시아DB

전현무(47)와 나폴리 맛피아(권성준 셰프)가 뜻밖의 ‘도플갱어’급 닮은꼴 모습으로 ‘영혼의 단짝’ 케미를 발산한다.26일 방송되는 ‘전현무계획2’ 48회에서는 전현무가 자리를 비운 곽튜브(곽준빈) 대신 ‘흑백요리사’ 우승자 나폴리 맛피아와 함께 먹트립에 나선 현장이 펼쳐진다.이날 깜짝 등판한 나폴리 맛피아는 “곽튜브 형 정도면 제가 충분히 대체할 수 있다. 요리 프로그램이니까 여행 유튜버는 필요 없다”며 강력한 출사표를 던진다. 이에 전현무는 “곽튜브 ‘형’이라는 호칭이 너무 적응이 안 된다”고 웃으면서 ‘62번째 길바닥’으로 ‘줄 서는 맛집’ 특집을 선포한다. 독특한 특집이 선포되자 나폴리 맛피아는 “저는 (맛집) 줄을 안 선다”고 솔직하게 고백한 뒤 “사실 외식을 거의 안 하고, 집 밖에 잘 안 나간다”는 사실을 밝힌다. 그러자 전현무는 “어? 나도 집돌이다. 술, 담배도 안 하죠?”라며 ‘영혼의 단짝’ 기운을 내뿜는다.전현무와 나폴리 맛피아가 호구조사부터 ‘도플갱어’급 친근감을 장착한 가운데, 전현무는 “줄 서는 맛집으로 가지만, 줄 안 서는 법을 공개하겠다”며 신박한 노하우 전수를 예고한다. 직후 닭곰탕 맛집에 도착한 두 사람은 진짜 줄을 서지 않고 곧바로 입장해 놀라움을 안긴다. 전현무는 “여긴 신세계 정용진 회장님이 인생 닭곰탕이라고 한 곳”이라고 귀띔하고, 나폴리 맛피아는 “회장님이 왜 좋아하시는지 분석해보겠다”며 의욕충만한 모습을 보인다. 잠시 뒤 닭곰탕을 맛본 나폴리 맛피아는 “‘서촌 간귀(간 귀신)’로 ‘흑백요리사’에 나가셔야겠다”며 극찬해 그 맛의 정체에 궁금증이 쏠린다.첫 끼부터 ‘정용진 회장 맛집’으로 화려하게 시작한 전현무, 나폴리 맛피아의 ‘줄 서는 맛집’ 특집 먹트립은 26일(금) 밤 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획2’ 48회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr