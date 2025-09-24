사진=유튜브 '송승환의 원더풀라이프'

'원더풀라이프' 정원관이 어릴 때 번 큰 돈을 다 썼다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에는 가수 정원관 마지막 편 영상이 공개됐다.이날 정원관은 국민 가수로 떠오른 소방차 시절 수입에 대해 이야기했다. 송승환은 "소방차 시절에 그렇게 돈을 많이 벌었잖아. 어릴 때 번 돈이 그렇게 오래 못 가지?"라고 물었다.20대에 밤무대 11개, 광고, 방송 등 여러 활동을 하며 엄청난 돈을 번 정원관은 "오래가 뭐냐. 그날 그날 그냥 다 썼다. 그 돈 다 어디 갔지? 하여튼 다 썼다. (돈을) 원 없이 썼다"고 말했다.돈 사용처에 대해 정원관은 "우리한테 투자를 많이 했다. 늘 외국에 나가서 자비로 의상을 사고, 기회비용을 많이 썼다. 회사 지원이 없었을 때니까"라고 전했다.이어 "우리가 돈을 많이 벌 때니까 주변 친구들한테 사줬다. 감사한 건 그 친구들을 지금도 보고 있다는 거다. 좋은 추억이었고, 내 위안일 수 있지만 굉장히 감사하다. 다 내 재산이다"라고 말했다.과거 1996년 일본 유명 개그 듀오 다운타운이 '어젯밤 이야기'를 불러 대박 나면서 후지TV에 초대를 받게 된 소방차. 정원관은 "그때 아무로 나미에가 유명했는데, 한 무대에 섰다"고 이야기했다.마돈나도 공연했던 무대, 2만명 관중 앞에선 정원관은 "이렇게도 되는구나 싶었다. 사실 우리는 얻어걸린 것"이라면서 "이후 정말 큰 역할을 한 건 보아다. 그때부터 쭉 맥이 이어져 온 거"라고 후배를 칭찬했다.송승환은 "K팝이 어느 날 하늘에서 불쑥 솟은 게 아니다. 이미 70, 80년대부터 우리 가수들이 일본, 아시아 지역에서 활동하고, 히트한 곡도 있었다. 소방차 같은 아이돌이 일본 공연도 했고, 조용필, 나훈아 선배님도 가셨다. 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 오늘날 K팝이 이렇게 빵 터진 거"라고 설명했다.정원관은 보아의 활약을 강조하며 "어느 날 갑자기 뽁 하고 터지듯이 보아가 등장했잖냐. (이)수만이 형이 정말 노력을 많이 한 것"이라며 뛰어난 프로듀서 능력에 감탄했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr