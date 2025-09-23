‘2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 필리핀’ 성황리 개최[TEN포토]

아시아모델페스티벌조직위원회(AMFOC, 회장 양의식), 한국국제문화교류진흥원(KOFICE, 원장 박창식), Eelin Entertaiment(대표 Teresa Chen) 공동 주최&주관, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 ‘2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 필리핀’이 지난 8일 필리핀 마닐라 Monarch Manila Makati City에서 진행됐다.Haruhiko Golimlim(남), Jamila San(여)가 필리핀 대표모델 선정의 영광을 안았다. 이들은 '페이스 오브 아시아' 최종결선무대에 진출한다.‘페이스 오브 아시아’ 결선무대 진출자는 국내모델에이전시 캐스팅 기회 부여 및 서울패션위크, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 참가, 중국, 홍콩, 싱가폴 등 해외 활동지원의 기회가 주어진다.한편, 올해 20주년을 맞이하는 '아시아모델페스티벌'은 페이스 오브 아시아, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 뿐만 아니라 아시아키즈, 시니어모델, 글로벌 인플루언서 라이브커머스 등 아시아의 관련 아티스트와 산업이 함께 하는 다양한 이벤트가 오는 10월25~31일 강원랜드호텔 컨벤션센터 4, 5F에서 화려하게 진행된다.사진제공 : 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr