배우 조정석이 전국투어 콘서트 개최를 앞둔 가운데, 스팟 영상을 공개했다.소속사 잼 엔터테인먼트 측은 23일 오후 공식 SNS 등지를 통해 첫 번째 전국투어 콘서트 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B) 스팟 영상을 게재했다.공개된 스팟 영상 속에는 지난 2022년 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 개최된 '조정석 SHOW'의 열기가 고스란히 느껴지는 하이라이트 장면들이 담겨 눈길을 끈다. 특히 "조정석 쇼는 계속 진화할 수 있도록 제가 열심히 노력해보겠습니다"라는 메시지는 다가오는 전국투어 콘서트를 더욱 기대케 만든다.조정석의 첫 번째 전국투어 '조정석 SHOW: SIDE B'는 오는 11월 22~23일, 양일간 부산 백스코 오디토리움에서 화려한 포문을 연다. 이어 대전, 서울, 대구, 성남 등으로 발걸음을 옮기며 팬들을 만날 예정이다.이번 공연은 조정석의 첫 전국투어 콘서트인 만큼 정규 1집 수록곡을 포함한 다채로운 세트리스트와 생동감 넘치는 퍼포먼스로 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다. 특히 '싱어송 라이터'로 우뚝 선 조정석의 진면모를 만나볼 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.한편, 조정석의 첫 번째 전국투어 '조정석 SHOW: SIDE B' 티켓은 NOL티켓과 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr