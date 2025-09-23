사진제공=아르마다이엔티

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 첫 북미 투어로 글로벌 여정을 다시 한 번 떠난다.23일 원팩트(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담) 소속사 아르마다이엔티는 '더 뉴 웨이브 2025 원팩트 노스 아메리카 투어(THE NEW WAVE 2025 ONE PACT NORTH AMERICA TOUR)' 개최 소식을 전하며, 원팩트의 본격적인 북미 진출을 알렸다. 이번 투어는 미국과 캐나다 주요 거점 도시 8곳을 순회하며 현지 팬덤과의 교감을 이어갈 예정이다.이번 북미 투어는 오는 9월 26일 토론토(Toronto), 28일 저지시티(Jersey City), 30일 댈러스(Dallas), 10월 2일 샌프란시스코(San Francisco), 4일 로스앤젤레스(Los Angeles), 8일 덜루스(Duluth), 10일 마이애미(Miami), 12일 밴쿠버(Vancouver)까지 총 8개 도시에서 펼쳐진다.앞서 원팩트는 유럽 6개 도시 투어와 일본·태국 팬콘서트로 글로벌 무대 경험을 쌓았다. 또한 지난 7월 22일 발매한 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'로 음악적 정체성을 공고히 하며 실력파 아티스트로 자리매김했다. 이번 북미 투어는 음악과 퍼포먼스, 서사를 통해 글로벌 팬들과의 접점을 넓히는 행보가 될 전망이다.소속사 관계자는 "원팩트가 이번 북미 투어를 계기로 글로벌 활동의 폭을 더욱 넓힐 것"이라며 "각 도시마다 팬들을 위한 특별한 무대를 준비 중이다"라고 전했다.원팩트의 첫 북미 투어 '더 뉴 웨이브 2025 원팩트 노스 아메리카 투어(THE NEW WAVE 2025 ONE PACT NORTH AMERICA TOUR)'는 오는 9월 26일 토론토를 시작으로 10월 12일 밴쿠버에서 마무리될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr