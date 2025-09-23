사진=그룹 포미닛 출신 남지현 SNS

그룹 포미닛 출신 남지현이 운동으로 다져진 건강미를 드러냈다.남지현은 지난 22일 자신의 SNS에 "3달 뒤면 새로운 해라니. 2025년을 돌이켜보기 운이 따라줘야 하는 직업에서 정직한 운동의 매력을 느껴서 나의 새로운 발걸음을 용기 내어 더했는데, 열심히 한 만큼 알아주셔서 함께해주셔 감사하다는 마음과 경쟁이 치열한 우리나라에서 정말 합심하고 협력하는 문화를 만들고 싶다는 마음도 들곤 했네요. 걸그룹 생활을 하면서 느꼈던 수많은 마음들 중에 하나의 별이 반짝 반짝 빛나는 것도 좋지만 그것이 함께할 때 더 눈부실 수 있다는 걸, 더 멀리 갈 수 있다는 걸 배웠기 때문에"라는 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 남지현은 화이트 비키니를 입고 밝은 미소를 지으며 여유로운 시간을 보내고 있다. 군살 없이 탄탄하게 다져진 몸매가 시선을 사로잡는다. 요가복을 입고 거울 앞에서 찍은 셀카에서는 귀여운 표정을 지어 보였다. 꾸준한 운동으로 완성한 보디라인이 '핫바디' 수식어를 입증했다.누리꾼들은 "포미닛 시절보다 더 건강해 보인다", "자신감 넘치는 모습이 멋지다", "운동으로 다진 몸매가 부럽다" 등의 반응을 보였다.한편 남지현은 2009년 포미닛 멤버로 데뷔해 'Hot Issue', 'Muzik' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 그룹 해체 후 배우로 전향해 드라마와 영화에서 연기 활동을 이어왔으며, 최근에는 발레 강사로 활동하는 동시에 관련 사업도 병행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr