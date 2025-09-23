사진=텐아시아DB

'탁류' 신예은이 '화제의 애교'에 대해 언급했다.23일 서울 논현동 엘리에나호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류'의 제작발표회가 열렸다. 추창민 감독과 배우 로운, 신예은, 박서함, 박지환, 최귀화, 김동원이 참석했다.'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들이 운명을 개척해가는 이야기. 디즈니+가 최초로 선보이는 사극 시리즈다.신예은은 조선 최대 상단 '최씨 상단'의 막내딸로, 가업을 물려받아 상단을 이끌고자 하는 꿈을 꾸는 최은 역을 맡았다. 최근 부산국제영화제에 참석해 '애교 배틀'을 벌여 사랑스러운 모습으로 화제가 된 신예은은 "그때 사실 긴장도 많이 했는데, 막상 가니 행복했다. 좋은 기록까지 남겨주셔서 저한테는 더할 나위 없는 추억이 됐다"고 전했다. 이날 행사에서도 애교 가득한 모습을 보여주며 미소를 유발했다.신예은은 캐릭터를 위해 주판을 배웠다고. 그는 "초등학교 때 한두 번 해봤던 거 같은데 본격적인 레슨을 받았다"라고 밝혔다.'탁류'는 디즈니+에서 공개되며, 오는 26일 1~3회를 시작으로 오는 10월 17일까지 매주 금요일 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr