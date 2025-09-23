/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’

강호동과 붐이 TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’ 진행을 맡는다.TV CHOSUN이 야심 차게 준비한 추석 특집 프로그램이 방송된다. 바로 TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’이다. ‘천만트롯쇼’는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만뷰에 도전하기 위해 펼치는 지상 최대 트롯쇼이다. 최정상 트롯 가수들의 기상천외 퍼포먼스 도전, 전국 방방곡곡 기인들의 눈이 번쩍 뜨이는 기이한 능력, 트롯 가수들과 기인들의 환상 콜라보가 2025년 한가위를 뜨겁게 달굴 전망이다.23일 ‘천만트롯쇼’ 제작진이 프로그램 런칭 소식과 함께 프로그램을 이끌 2MC를 공개해 이목을 집중시킨다. 그 주인공은 국민MC 강호동과 MC 붐이다.MC 강호동은 특유의 예능감과 에너지, 매끄러운 진행 솜씨로 다양한 프로그램을 이끌며 큰 사랑을 받아왔다. 그중에서도 강호동의 친화력은 스타들은 물론 비연예인 출연진들까지 프로그램에 자연스럽게 녹아들게 한다는 반응. 이에 ‘천만트롯쇼’ 에서도 기인들의 기이한 능력을 더 특별하게, 더 재미있게 만들어 줄 것으로 보인다.유쾌한 입담과 재치로 시청자 배꼽을 훔치는 MC 붐의 활약도 주목된다. 붐은 TV CHOSUN ‘미스트롯’, ‘미스터트롯’ 시리즈를 함께하며 트롯 스타들과도 발군의 케미스트리를 자랑한다. 최정상 트롯 스타들의 놀라운 도전과 화려한 무대를 보여주는 ‘천만트롯쇼’에 더할 나위 없이 딱 맞는 MC라는 반응. 붐이 ‘천만트롯쇼’를 통해 다시 한번 트롯판 대체불가 MC임을 입증할 예정이다.이와 함께 강호동과 붐의 환상의 호흡이 기대된다. 두 사람은 과거 여러 방송을 함께하며 시청자에게 큰 웃음을 선사했다. 그런 두 사람이 오랜만에 한 프로그램에서 만나는 만큼, 역대급 티키타카와 케미를 발산할 것으로 기대된다. 쿵 하면 짝 눈빛만 봐도 서로의 마음을 다 아는 강호동과 붐의 재회는 ‘천만트롯쇼’를 더욱 풍성하고 즐겁게 할 것이다.‘천만트롯쇼’ 제작진은 “최근 진행된 녹화에서 강호동과 붐은 ‘역시는 역시!’라는 감탄이 절로 나올 만큼 최고의 호흡을 발휘했다. 누구도 따라 할 수 없는 두 사람만의 에너지와 친화력, 재치 덕분에 웃음이 빵빵 터졌다. 또 최정상 트롯 가수들의 기상천외한 도전 역시 놀라움 그 자체였다. 눈이 즐겁고 귀가 즐거운 ‘지상 최대 트롯쇼’라는 말이 딱 맞는 현장이었다. 그 재미와 감동이 시청자 여러분께 고스란히 전해질 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 관심과 응원 부탁드린다”라고 전했다.TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’는 오는 10월 8일 수요일, 10월 9일 목요일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr