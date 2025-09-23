보아/ 사진=텐아시아 사진 DB

가수 보아가 친오빠 권순훤의 깜짝 뉴스 등장을 전하며 남매다운 유쾌한 반응을 보였다.보아는 22일 개인 SNS에 "진짜 갔네 이 인간"이라고 적고 오빠 권순훤이 뉴스에 출연한 장면을 캡처해 공개했다.이에 따르면 권순훤은 부산에서 열린 세계 최초 자전거 투어 행사인 '2025 세븐브릿지 투어'에 직접 자전거를 타고 참가했다. 그는 한 방송 인터뷰에서 "광안대교 등 좋은 코스를 달린다고 해서 내려왔다. 너무 즐겁고 서울에서 내려온 보람이 있다"고 소감을 밝혔다.하지만 방송 자막에 이름이 '권순헌'으로 잘못 표기되자, 보아는 "예, 제 큰오빠 이름이 권순'훤'입니다"라고 정정했다.한편, 권순훤은 서울대 피아노학과 출신으로 현재 피아니스트로 활동 중이며, 보아의 둘째 오빠 고(故) 권순욱 감독은 여러 케이팝 뮤직비디오를 연출하다 2021년 복막암 투병 끝에 세상을 떠난 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr