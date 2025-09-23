[종합] 고준희, 집안에 널린 게 명품…"청담동 샤넬 가면 떡 준다"('고준희 GO')

사진=텐아시아DB

사진=고준희 유튜브 캡처

고준희가 명품 러버의 면모를 드러냈다. 또한 성수동의 고가 아파트로 이사갈 예정임을 밝혔다.22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '썸남&엄마 삼자데이트 나가는 고준희. 엄마가 도와주는 연예인 비밀 연애법 공개 l 고준희GO 돌아온 EP.2'라는 영상이 게시됐다.고준희는 40년째 부모님과 살고 있는 '캥거루족' 일상을 공개했다. 이날 집에 온 PD를 맞아준 건 고준희의 아버지. PD는 "아빠, 엄마 다 계신 집에 처음 와본다"고 말했다. 고준희는 "원래 재작년에 독립하려고 했다. 그런데 엄마, 아빠가 건강검진을 받았는데 결과가 안 좋게 나왔다. 눈으로 봐야 안심이 되니까"고 40년간 부모님과 함께 살고 있는 이유를 전했다. 그러면서 "이제 어느 정도 괜찮아져서 나도 좀 혼자 살아보고 싶다"며 11월에 독립 예정임을 밝혔다.혼자 살아본 적 없냐는 물음에 고준희는 "동생과 싸우고 잠깐 나간 적은 있다"고 말했다. 거실로 나온 고준희는 거실 밖으로 보이는 아파트를 가리키며 "나 이제 여기로 이사간다"고 말했다. 고준희가 가리킨 것은 100억대 성수동 고층 아파트였다.거실에는 안락한 가구들이 눈길을 끌었다. 소파에는 명품 브랜드 H사의 담요가 놓여 있었고, L사의 트렁크 오브제로 있었다.고준희는 냉장고에 쟁여놓은 떡도 보여주며 남다른 떡 사랑을 드러냈다. 그는 하나를 집어올리며 "이건 샤넬 떡이다. 청담동 샤넬 가면 이 떡을 준다. 한 사람당 하나씩 주시지 않나. 너무 맛있어서 몇 개 더 달라고 했다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr