경찰, 방시혁 2차 조사 "압수물 분석·관련자 조사, 출국금지는 답변 어려워"

하이브 방시혁 의장이 자본시장법 위반 혐의로 두 번째 경찰 출석해 조사를 받고 있다고 경찰이 22일 밝혔다.서울경찰청 관계자는 이날 오 정례 기자간담회에서 "오전 10시부터 방시혁에 대해 피의자 조사를 진행하고 있다"며 "압수물 분석, 관련자 조사 등을 하고 있는데, 확인할 부분이 있어 2차 조사 중"이라고 밝혔다. 다만 방시혁에 대한 출국금지 신청여부에 대해서는 "답변이 어렵다"고 말을 아꼈다.방 의장이 경찰 조사를 받는 것은 지난 15일 공개 소환에 이어 두 번째다.수사당국에 따르면 방 의장은 2019년 하이브 상장을 앞둔 시점에서 벤처캐피털 등 기존 투자자들에게 "IPO 계획이 없다"는 취지로 알린 뒤, 자신과 연관된 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 넘기도록 한 혐의를 받고 있다. 투자자들은 이를 사실로 믿고 지분을 매각했지만, 실제로는 당시 하이브가 상장 준비 절차를 진행 중이었다는 정황이 제기되고 있다.경찰은 방 의장이 해당 구조를 통해 사모펀드로부터 주식 매각 차익의 30%를 받아 챙기는 방식으로 약 1900억 원대의 부당이득을 취한 것으로 의심하고 있다.이번 사건은 지난해 말 경찰이 관련 첩보를 입수하면서 본격 수사에 착수했으며, 금융감독원 특별사법경찰관도 검찰 지휘 아래 별도 조사를 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr