/ 사진제공=KBS

배우 이일화가 드라마에 출연한 소감을 전했다.22일 KBS 2TV 저녁일일극 '친밀한 리플리' 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 현장에는 배우 이시아, 이일화, 이승연, 최종환, 설정환, 한기웅, 이효나와 연출을 맡은 손석진 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’(극본 이도현, 연출 손석진)는 고부 관계로 만난 모녀 리플리가 건향가를 차지하기 위해 거짓말 전쟁을 하는, 발칙하면서도 눈물겨운 인생 역전 분투기를 그리는 드라마다.극 중 이일화는 욕망을 위해 가족까지 버린 차정원(이시아)의 친엄마이자 시어머니 한혜라 역으로 분했다.이일화는 작품 출연을 결정하기까지 고민이 많았다고 밝히며 "KBS에 와서 아이를 세 번이나 버렸다. 아이를 버리는 엄마 이미지로 각인되면 어떡하나 하는 마음도 있었다"고 털어놨다.이어 그는 "이 세상에 이별의 상처를 받은 사람들에게 위로와 치유를 줄 수 있는 연기를 해야겠구나 싶었다. 힐링이 되었으면 좋겠고 (작품에) 많은 사건이 있지만 위로받고 치유받았으면 좋겠다"고 밝혔다.마지막으로 이일화는 "마지막 한 신까지 열심히 연기하고 있다. 나의 마지막 일일 드라마라는 마음으로 임하고 있다"고 각오를 밝혔다.KBS 2TV 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’는 오는 9월 22일 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr