가수 신승훈/사진제공=도로시컴퍼니

가수 신승훈이 자신에 대해 '현재 진행형 가수'라고 수식언을 붙였다.신승훈은 22일 오후 2시 서울 노보텔 앰배서더 강남에서 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'(신시얼리 멜로디즈) 발매 기념 기자 간담회를 개최했다.정규앨범을 발매하는 소감으로 신승훈은 "35주년이라고 해서 리메이크 앨범을 내는 등 과거 신승훈의 영광을 기념하고 싶지 않았다. 11곡을 꽉 채워서 '현재 진행형 가수'라는 걸 보여드리고 싶었다"며 "전곡이 내일 공개되는데 설레기도 하고 반갑기도 하다"고 밝혔다.이어 그는 "며칠 전에 KBS 2TV '불후의 명곡'을 찍었는데 정말 미안하더라. 관객분들께 박수를 받는데 박수 치시는 분들 표정이 인상 깊었다. 무척 반가워하시더라. 이렇게 절 기다리게 했구나 싶고. 후배들과 소통하는데도 내가 그간 동떨어져 살아왔구나 싶었다"고 덧붙였다.신승훈의 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 전작 이후 10년 만에 발매하는 정규 앨범이다. 이 앨범에는 그가 직접 프로듀싱과 작곡에 참여한 총 11곡이 수록됐다. 타이틀 곡은 '너라는 중력', 'TRULY'(트룰리)로 2곡이다. '너라는 중력'은 사랑의 시작과 끝, 그 이후 밀려드는 감정을 어쿠스틱과 일렉 기타 선율을 중심으로 풀어낸 곡이다. 'TRULY'는 시간이 지나서야 깨닫는 사랑의 진심을 담백하게 담아낸 곡이다.한편, 신승훈의 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr