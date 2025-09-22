가수 신승훈/사진제공=도로시컴퍼니

"발라드 가수는 언젠가부터 BGM 가수가 돼 버렸어요. 과거엔 돈을 내고 음악을 들으러 갔는데 이제는 발라드는 흘러가는 BGM이 됐죠"가수 신승훈이 22일 오후 2시 서울 노보텔 앰배서더 강남에서 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'(신시얼리 멜로디즈) 발매 기념 기자 간담회에서 이와 같이 말해 궁금증을 자아냈다.발라드 음악의 가치가 어디에 있냐는 기자의 질문에 신승훈은 "시간이 지난대도 발라드는 스탠더드처럼 남아있을 거다. 일상적인 기억 속 발라드 음악이 있는 건데 도드라지지 않을 뿐이다. K팝 아이돌 팀들이 너무 잘하고 있으니 발라드가 이기겠단 말은 못 하겠다"며 "같은 게 계속 노출되다 보면 다른 걸 원하는 대중들이 발라드를 찾을 날이 곧 올 거라고 생각한다. '가을 겨울엔 발라드야'라는 생각으로 거기에 보탬이 되고자 나왔다"고 설명했다.신승훈의 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 전작 이후 10년 만에 발매하는 정규 앨범이다. 이 앨범에는 그가 직접 프로듀싱과 작곡에 참여한 총 11곡이 수록됐다. 타이틀 곡은 '너라는 중력', 'TRULY'(트룰리)로 2곡이다. '너라는 중력'은 사랑의 시작과 끝, 그 이후 밀려드는 감정을 어쿠스틱과 일렉 기타 선율을 중심으로 풀어낸 곡이다. 'TRULY'는 시간이 지나서야 깨닫는 사랑의 진심을 담백하게 담아낸 곡이다.한편, 신승훈의 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr