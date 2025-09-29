사진=ENA

전여빈이 극 중 호흡을 맞춘 2살 연하 진영과 훈훈했던 현장을 회상했다. 그는 촬영 중 에피소드를 밝히며 "내 실수를 부끄럽지 않게 만들어줬다"며 고마운 마음을 전해 눈길을 끌었다.22일 서울 영등포구 CGV 영등포에서 지니 TV 오리지널 드라마 '착한 여자 부세미' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 전여빈·진영·서현우·장윤주·주현영과 박유영 감독이 참석했다.'착한 여자 부세미'는 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.인생 리셋을 위해 명품 스펙의 유치원 교사 부세미로 신분을 속이는 경호원 김영란 역을 맡은 전여빈은 진영과의 호흡에 관해 "데면데면하게 받아들이는 설정이었다. 누군가에게는 뻔할 수 있는 로맨스 관계로 보일 수도 있었는데, 나는 뻔하지 않았다. 진영 씨의 연기 톤 덕분이었다. 툭 내뱉지만, 진심이 담긴 연기 톤이 있었고, 대사보다 눈빛에 더 많은 메시지가 담겨 있다고 느꼈다"고 말했다.이어 "내가 특히 실수를 많이 했던 대사가 있었는데, 그때 진영 씨가 나의 실수를 부끄럽지 않게 해줬다. '누나, 내가 좀 더 집중할게'라고 해줬는데, 상대 배우가 해줄 수 있는 최고의 위로였다"고 밝히며 훈훈한 분위기를 자아냈다.전여빈은 장윤주와의 만남에도 특별한 의미를 더했다. 그는 "장윤주 언니를 처음 만났다. 원래부터 팬이었고, 언니를 만난다는 사실 자체가 설레었다. 발끝부터 머리끝까지 뿜어져 나오는 에너지가 큰 매력이라고 생각했다. 캐스팅 소식을 듣고 어떤 단어가 없어도 에너지가 있을 거라고 생각해 팽팽하게 주고받는 연기를 기다렸다. 실제로 처음 마주한 장례식장 장면이 가장 팽팽했던 신이었다. 그 순간 '이거다'라는 확신이 들었다"고 회상했다.또 "카리스마 있는 모습과 달리 실제 성격은 몽글몽글하다. 촬영 후 직접 연락해 배우로서의 진솔한 고민을 나눠주셨는데, '여빈아, 너는 어떻게 생각하냐'고 물어봐 주신 게 처음이었다. 큰 자극을 받았고, 티 내진 않았지만 많이 의지했다. 언니와의 장면이 있으면 더 잘하고 싶다는 욕심이 생겼다"고 말했다.전동민 역을 맡아 김영란과 얽히게 되는 진영은 전여빈과의 호흡에 "사람에게서 풍겨 나오는 에너지가 있지 않냐. 여빈 누나는 같이 있기만 해도 좋고, 연기가 아니어도 긍정적인 힘을 받을 수 있는 분이었다. 연기를 넘어서 여러 가지를 많이 배운 작품이었다"고 말했다.싱글 대디 역할에 도전한 소감에 대해 진영은 "엄청난 도전이었다. 실제 아빠가 아니다 보니 부성애가 어떤 건지 상상이 잘되지 않았다. 그래서 가장 많이 떠올린 건 어린 시절 아버지 모습이었다. 감독님이 굉장히 자상하신 분이신데, 그 모습을 레퍼런스로 삼기도 했다"고 밝혔다.탐욕의 화신 가선영 역을 맡은 장윤주는 작품을 선택한 이유에 관해 "시나리오가 굉장히 재밌었다. 그러나 내가 이 역할을 할 수 있을까 부담도 컸다. 매 작품 완주할 수 있을까 고민하는데, 이번 캐릭터는 더더욱 고민이 많았다. 그래서 준비를 더 많이 했다"고 말했다. 이어 "전여빈 배우가 말한 것처럼 감독님의 전작을 모두 찾아봤다. '유괴의 날'을 정주행하고 나니 믿고 갈 수 있겠다는 확신이 들었다. 배우들이 연기 구멍 없이 제 역량을 발휘할 수 있게 만드는 연출력이 인상 깊었다"고 설명했다.그는 "현장에서 감독님을 100% 믿고, 나 자신은 믿지 못할 때가 있었다. 하지만 감독님과 밀접하게 소통하며 가선영을 만들어갔다"고 밝혔다. 이어 "TMI지만 모든 촬영이 끝나고 혼자 울었다. '베테랑'이 2015년에 개봉했으니 올해로 딱 10년째 연기한 해였다. 작품이 끝나고 캐릭터에 연민과 애정을 가진 적이 있었나 돌아봤다. 극을 보면 '어떻게 저런 연기를 하고 울었지?' 하실 수도 있지만, 나는 가선영을 이해했고 사랑했다. 그래서 집에서 펑펑 울었다"고 고백하며 캐릭터에 대한 깊은 애정을 드러냈다.'착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr