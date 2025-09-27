사진 제공= MBC '전지적 참견 시점'

배우 박준면이 '전참시'에 재출연한다.27일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선 / 연출 김윤집, 전재욱, 이경순, 김해니, 정동식, 이다운 / 작가 여현전 / 이하 '전참시') 366회에서는 화제의 드라마 '폭군의 셰프'에서 기미상궁 역으로 찰떡 연기를 펼치고 있는 박준면의 군침도는 하루가 그려진다.이날 방송에서는 박준면이 뮤지컬의 2회차 공연을 앞두고 도시락을 준비하는 과정이 그려진다. 이 과정에서 박준면은 기미상궁 출신답게 먹스러운 기미 스킬을 선보이며 보는 이들의 침샘을 자극하는데. 이때 맛보기로 시작한 기미가 먹방 수준의 폭식으로 점점 진화하며 웃음을 유발한다고.박준면이 선보이는 특별한 재료들의 향연 역시 눈길을 끈다. 그 정체는 바로 여름 제철을 맞은 남해의 홍감자와 경남 고성의 옥수수. 특히 전참시의 '먹교수' 이영자는 '포슬포슬한 카스테라맛'이라며 홍감자에 대한 칭찬을 아끼지 않는데. 매장용 수준의 거대한 들통에 감자와 옥수수를 한 번에 쪄내는 준면의 스킬에도 이영자는 '강원도에서도 저렇게 찐다, 맛이 융합이 된다더라'며 감탄했다고.또한 박준면은 양배추쌈과 함께 곁들임용으로 본인만의 특별한 참치쌈장 제조에 들어간다. 직접 썰어낸 채소들과 대추 고추장 등 정성 가득 장을 담그던 그때 모두를 놀라게 한 준면만의 '킥' 재료가 이목을 집중시킨다. '부드럽고 씹히는 맛이 있다'는 준면의 스페셜 재료는 방송에서 확인할 수 있다.한편, '김치 장인'으로 등극한 박준면이 지난 회차의 섞박지에 이어 새로운 김치를 선보이며 침샘을 자극한다. 이 김치는 영화배우 김혜수가 박준면에게 김치 사업을 제안하게 한 김치라고 밝혀 더욱 눈길을 끄는데. 그 정체는 다름 아닌 파김치. 박준면은 기미상궁 출신답게 맛있게 쪄낸 홍감자 위에 파김치를 올려 먹는 기미스킬을 선보이고, 스튜디오의 MC들은 연신 군침을 삼켰다는 후문이다.MBC '전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr