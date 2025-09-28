/ 사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼' 티저 캡처

'천만트롯쇼' 강호동과 붐이 뭉쳤다. 강호동이 이번 추석특집에서 '국민 MC'다운 진행력을 보여줄지 기대된다.오는 10월 8~9일 밤 10시 TV CHOSUN 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼'가 방송된다. '천만트롯쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만뷰에 도전하기 위해 펼치는 기상천외 트롯쇼이다. 최정상 트롯 가수들의 특별한 퍼포먼스 도전, 기인들의 눈이 번쩍 뜨이는 능력, 트롯 가수들과 기인들의 환상 콜라보가 2025년 한가위를 뜨겁게 달굴 전망이다.이런 가운데 '천만트롯쇼' 녹화 현장의 폭발적인 열기를 그대로 담은 티저 영상이 공개됐다. '천만트롯쇼'를 이끌어 갈 강호동과 붐이 입을 모아 "언빌리버블"을 외칠 정도로, 무엇을 상상하든 그 이상을 보여줄 '천만트롯쇼'를 예고한다.'천만트롯쇼' 티저 영상은 '이번 추석 아주 큰 거 온다'라는 큼지막한 카피와 함께 시작된다. 이어 번쩍번쩍 화려한 무대 위로 '진짜 큰' MC 강호동이 등장한다. 2025년 한가위 대기획 '천만트롯쇼'를 이끌어 가기에 더할 나위 없이 완벽한 국민 MC 강호동의 압도적 존재감이 인상적이다.이어 "5000만 국민의 눈과 귀를 사로잡을 기상천외한 '천만트롯쇼'"라는 강호동의 멘트처럼 놀라운 무대들이 쏟아진다. 봉에 매달린 손빈아, 의문의 칼을 든 안성훈, 아찔한 의상을 입은 설하윤과 요요미, 무등 탄 채 노래하는 유지우, 무대 한가운데에서 줄을 타는 정체불명의 인물 등. 그야말로 눈이 번쩍 뜨이는 퍼포먼스의 향연이다.기상천외 퍼포먼스에 놀란 김용빈 등 출연진의 리액션 또한 시선을 강탈한다. 티저 영상을 통해 짧게 공개된 만큼, 최정상 트롯 가수들이 '천만트롯쇼'에서 어떤 퍼포먼스 무대를 선보일지 궁금증이 더욱 높아졌다.오랜만에 한 화면에서 호흡을 맞추는 강호동·붐의 투샷이 반가움을 자아낸다. 두 사람이 약속이라도 한 듯 동시에 외치는 "언빌리버블"은 그 시절 추억을 소환하는 동시에 '천만트롯쇼'에서 펼쳐질 엄청난 퍼포먼스에 대한 기대를 높인다.'천만트롯쇼'는 10월 8~9일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr