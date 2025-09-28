사진=텐아시아DB

배구 선수 출신 김연경이 방송을 통해 감독으로 데뷔한다. 축구, 야구 등 다양한 스포츠 종목 예능이 활성화된 시점에서 배구를 다루는 예능은 처음이라 많은 기대를 모으고 있다. 제작진은 리얼함을 담은 김연경의 '진짜' 성장기를 강조해 궁금증을 더했다.24일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서는 새 예능프로그램 '신인감독 김연경' 제작발표회가 열렸다. 김연경과 세븐틴 승관, 표승주, 권락희 PD 등이 참석해 프로그램을 소개했다.'신인감독 김연경'은 신인 감독으로 돌아온 '배구 황제' 김연경의 구단 창설 프로젝트를 담는다. 프로 무대에서 충분한 기회를 얻지 못했지만, 여전히 기량과 열정을 지닌 선수들이 모여, 김연경 감독의 지도 아래 다시 코트를 누비는 과정을 그린다.권락희 PD는 "방송 매체를 통해서긴 하지만, 진짜로 경기하고 진짜 목표를 가지고 뛴 이야기다. 정말 날것의 모습들이 많이 나왔다. 김연경 감독님은 이미 티저를 통해 확인하셨고, 표승주 선수도 보지 못했던 장군 같은 모습을 발견했다. 부승관도 마찬가지다. 진짜 상황처럼 촬영에 임했기 때문에 경기의 승패에 모든 스태프가 일희일비했다. 내게도 큰 경험이었다. 모든 사람이 함께 각본 없는 드라마를 쓰고 있다고 느꼈다. 이 경험이 굉장히 매력적이었고, 그걸 편집본으로 담는 게 내 일이었다. 날것의 매력에 집중해주시면 충분히 재밌을 거라 생각한다"고 말했다.연예인이 아닌 실제 선수들을 섭외한 이유에 관해 권 PD는 "배구라는 스포츠가 되게 정교하고 어려운 스포츠다. 일반인이나 배구 경험 없는 연예인들이 쉽게 시도하기 어려울 거라고 생각했다. 나는 김연경 감독님의 진짜 이야기를 뽑아내는 데 중점을 뒀다. 그래서 진짜 선수들을 기용해야겠다고 판단했다. 연예인분들의 이야기도 흥미롭지만, 선수분들의 이야기가 훨씬 더 흥미로울 때가 많다. 각자가 가진 진짜 이야기가 있기 때문이다"라며 기대를 당부했다.연출의 중심을 어디에 뒀느냐는 질문에 권 PD는 "김연경 감독님껜 죄송하지만, 감독님이 제일 고생하시는 루트였다"고 답했고, 김연경은 "어쩐지 잠을 안 재우더라"고 너스레를 떨었다.이어 권 PD는 "극한의 상황이었다. 극한의 상황에서 김연경을 떨어뜨리면 어떻게 될지가 중점 포인트였다. 인제야 고백하지만, 그 순간에 진짜 모습이 나올 거라 생각했다. 실제로 정말 리얼한 모습이 나오더라. 굉장히 재밌는 장면들이 있었다"고 강조했다.선수 은퇴 후 감독으로 나선 김연경은 "이렇게 빨리 감독을 하게 될 줄 몰랐다. 은퇴 후 감독직을 맡게 됐는데, 권락희 PD님이 시즌 때부터 와서 괴롭힘 아닌 괴롭힘을 했다"고 웃어 보였다. 이어 "프로그램 취지가 너무 좋았다. 배구를 더 알릴 수 있겠다고 생각해 참여하기로 했다. 감독을 해보고 싶은 마음이 있었는데 방송으로나마 경험할 수 있어서 좋았다. 힘들기도 했지만, 나에게는 감독으로 성장할 수 있는 계기가 됐다"고 소감을 밝혔다.어려웠던 점에 관해 김연경은 "결국 감독은 코트 안에서 뛰지 못하기 때문에 답답함이 있더라. 한 번은 PD님께 '안 좋은 상황인데 내가 코트에 들어갈까?'라는 말을 할 정도로 답답했다. 내가 할 수 있는 건 선수들을 좋은 방향으로 이끄는 것이었다. 코트 안에서의 모습은 선수들의 몫이었다. 그게 가장 어려웠다"고 말했다.김연경은 또 "내가 뭔가를 보여주고 싶다기보다는, 팀을 하나로 만들고 싶었다. 공통된 생각으로 팀의 시스템을 만들어, 그 시스템대로 움직이는 경기를 하고 싶었다. 누가 어떤 역할을 맡아도 하나의 시스템으로 움직이면 어떤 방향으로 가야 하는지 모두가 인지하고 경기할 수 있다. 그런 팀을 만들고 싶었다"고 소망했다.'신인감독 김연경'은 28일 오후 9시 10분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr