사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 진영이 태연을 향한 팬심을 드러냈다.27일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 드라마 '착한 여자 부세미' 배우 전여진, 진영, 주현영이 출연했다.이날 진영은 "아이돌의 꿈을 갖게 한 사람이 여기 있다"면서 태연을 지목했다. 키는 태연을 보며 "여러 사람 살렸네"라고 말했다.진영은 "오디션을 보러 다닐 때 소녀시대 'Gee'를 들었다"면서 "연예인이 되면 얼마나 행복할까 꿈꾸면서 동경했다"고 팬심을 드러냈다. 놀란 태연은 'Gee' 시그니처 댄스로 진영의 마음에 보답했다.피오는 "진영으로 2행시"를 요청했다. 태연은 "미치겠네"라며 난감한 기색을 드러냈다가도 "진영 씨 응원할게요, 영원히"라는 완벽한 2행시를 완성해 감탄을 자아냈다.'놀토' 두 번째 출연인 주현영은 "제가 현영, 진영 언니오빠보다 낫잖냐. 둘을 지켜주는 수호천사 콘셉트로 나왔다"고 밝혔다.붐은 "출연 경험이 있는 주현영이 전여빈 기강을 잡았다는 얘기가 있다"고 폭로했고, 주현영은 "여빈 언니가 TV를 잘 안 본다. 놀토 주현영 편 보라고 했다"고 이야기했다.이어 "어떤 춤을 출지 모르니까, 퍼포하기 좋은 패션으로 입으라고 했다"고 설명헀다. 전여빈은 블랙 슈트로 멋과 활동성을 다 잡은 패션을 선보였다.붐이 주현영의 천사 의상을 지적하자, 그는 "저는 뭐든 할 수 있다"고 포부를 드러냈다. 전여빈 또한 "오늘 마음 단단히 먹고 왔다"며 예능캐 야망을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr