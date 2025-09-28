사진=Mnet

2023년 '보이즈 플래닛'을 통해 데뷔한 그룹 제로베이스원이 계약 만료를 앞두고 "연장 여부를 논의 중"이라고 밝힌 가운데, 후속 프로그램인 '보이즈 2 플래닛'이 뜨거운 화제성을 자랑했다. 앞서 제로베이스원 리더 성한빈이 약 2년간 진행해온 '엠카운트다운'에서 이달 초 하차하며, 일각에선 차기 진행자가 '보이즈 2 플래닛' 멤버 중에서 나오지 않을까 하는 추측이 나오고 있다.지난 25일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛(BOYS II PLANET)' 파이널 생방송은 자체 최고 시청률을 경신하며 마지막 피날레를 장식했다. 가구 시청률은 최고 1.4%까지 치솟았고, 1539 타깃 시청률과 2049 남녀 시청률 순위에서 1위를 기록하여 압도적인 관심을 입증했다. OTT 플랫폼 티빙(TVING)에서도 실시간 최고 점유율 95%를 돌파, 실시간 UV 역시 지난 시즌보다 무려 25.5% 상승하는 성장세를 보였다. 전 세계 생중계되는 엠넷플러스(Mnet Plus) 스트리밍도 전주 대비 약 6배 증가하며 폭발적인 글로벌 시청 열기를 실감케 했다.전 세계 스타 크리에이터들의 관심은 글로벌 SNS 플랫폼을 통해서도 가늠할 수 있었다. X(구 트위터)에서는 월드와이드 순위는 물론 미국을 비롯한 9개국에서 1위부터 50위까지 무려 161개의 키워드가 차트에 오르는 쾌거를 보였다. 여기에 중국 대표 SNS 플랫폼 웨이보(Weibo)에서도 엔터 부문에서 최다 검색어가 순위에 올라 회차를 거듭하는 인기를 입증했다.이날 16명의 참가자는 두 팀으로 나뉘어 'Brat Attitude(브랫 에디튜드)'와 'Never Been 2 Heaven(네버 빈 투 헤븐)'을 선보였다. 킬링파트는 각각 장지아하오와 조우안신이 선택된 가운데, 모두가 함께한 신곡 'How To Fly(하우 투 플라이)'로 마지막 여정을 빛냈다. 최종 데뷔조를 결정짓는 파이널 글로벌 투표는 전 세계 223개 국가 및 지역의 참여로 이루어졌으며, 1·2차 합산 총 26,569,300표가 집계됐다. 특히, 1차 기준 일주일 만에 총 누적 23,032,255표를 기록, 지난 시즌보다도 약 3배나 높은 수치로 유례없는 성원을 보여줬다.전 세계 스타 크리에이터들이 지켜보는 앞에서 데뷔 조 그룹명 공개와 함께 오픈된 공식 유튜브 채널과 SNS 계정은 빠른 속도로 팔로워가 증가하며 폭발적 반응을 보였다. K-POP 질주가 만들어내는 카타르시스, '알파 드라이브 원'은 반드시 최고가 되겠다는 목표와 열정과 추진력을 가진 하나의 공식 팀을 의미한다. 스타 크리에이터들의 응원으로 탄생한 '보이즈 2 플래닛' 공식 그룹 '알파 드라이브 원'이 전 세계 무대에서 펼칠 성장과 도약에 글로벌 K-POP 팬들의 기대가 집중되고 있다.7월 17일 첫 방송 된 Mnet '보이즈 2 플래닛'은 서바이벌 사상 최다 인원인 160명의 참가자가 도전, 단순 경쟁을 넘어 무한히 확장되는 '플래닛 세계관'을 구축하며 K-POP 데뷔 서바이벌의 새로운 장을 열었다. 약 3개월간의 여정을 통해 든든한 동료가 된 이들의 우정과 케미는 감동적인 성장 서사를 완성했다. 여기에 참가자들의 성장을 묵묵히 도왔던 보컬, 랩, 댄스 전문가 마스터들과 플래닛 마스터들의 진심도 뭉클함을 더 했다.여정만큼이나 성과도 눈부셨다. 1020 여자 시청자들의 전폭적인 지지 아래, 지상파 포함 전 채널 동시간대 1위를 차지했으며 글로벌 플랫폼을 통한 시청 열기도 뜨거웠다. 티빙(TVING) 실시간 UV 1위를 단 한 차례도 놓치지 않았고, 전 세계 251개 국가 및 지역에서 실시간 스트리밍된 엠넷플러스(Mnet Plus) 조회수 역시 매회 전주 대비 상승세를 이어갔다.일본 대표 OTT 플랫폼 'ABEMA(아베마)' K-POP 카테고리 1위, '아이치이 인터내셔널' 예능 부문 1위를 차지하는 등 아시아 전역은 물론 유럽·남미까지 글로벌 OTT 플랫폼 전반에서 '월드 스케일'의 위상을 확인케 했다.글로벌 영향력도 남달랐다. '보이즈 2 플래닛'은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV-OTT 비드라마 부문 화제성에서 9주 연속 1위를 굳건히 수성하며 현 기준 가장 뜨거운 프로그램임을 입증했다. 미국 경제 전문지 Forbes(포브스)를 비롯해 중국과 일본 등 주요 해외 매체들에서도 연일 보도했고, 공식 SNS 팔로워 역시 220만 명을 훌쩍 넘었다. 유튜브와 틱톡 등을 포함한 디지털 종합 누적 조회수는 9억 뷰 돌파를 앞두고 있다.글로벌 팬덤의 뜨거운 성원 아래 탄생한 'ALPHA DRIVE ONE(알파 드라이브 원)'은 앞으로 5년간 전 세계 무대에서 K-POP의 새로운 가능성과 저력을 보여줄 예정이다. 치열했던 데뷔의 여정 끝 최종 데뷔 조로 선발된 8명의 소년이 한 팀으로 새롭게 써 내려 갈 이야기에 이목이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr