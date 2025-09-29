가수 로이킴이 한 해의 끝자락에서 다시 한 번 깊은 울림과 감동을 선물한다.
로이킴은 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’을 개최한다. 이번 공연은 지난 시간을 돌아보고 다가올 내년을 함께 그려보자는 메시지를 담아 팬들에게 특별한 연말을 선사할 예정이다.
공연 제목 ‘ja, daumm’(자, 다음)은 말 그대로 “자, 다음!”이라는 외침처럼 지나온 시간을 정리하고 새로운 시작을 향해 나아가자는 의미를 담고 있다. 그동안 ‘봄봄봄’, ‘그때 헤어지면 돼’, ‘잘 지내자 우리’, ‘봄이 와도’, ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, ‘있는 모습 그대로’ 등 수많은 명곡으로 리스너들의 계절을 꽉 채워온 로이킴은 이번 콘서트에서 특유의 감성 짙은 보컬과 라이브 밴드 사운드를 통해 관객들에게 음악 이상의 위로를 전할 예정이다.
이번 공연은 1년을 돌아보며 스스로에게 ‘수고했다’고 말할 수 있는 따뜻한 시간, 그리고 새로운 시작을 위한 용기를 건네는 시간이 될 전망이다. 로이킴의 진심 어린 음악과 함께하는 연말 무대가 팬들의 마음을 깊이 울릴 것으로 기대된다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
로이킴은 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’을 개최한다. 이번 공연은 지난 시간을 돌아보고 다가올 내년을 함께 그려보자는 메시지를 담아 팬들에게 특별한 연말을 선사할 예정이다.
공연 제목 ‘ja, daumm’(자, 다음)은 말 그대로 “자, 다음!”이라는 외침처럼 지나온 시간을 정리하고 새로운 시작을 향해 나아가자는 의미를 담고 있다. 그동안 ‘봄봄봄’, ‘그때 헤어지면 돼’, ‘잘 지내자 우리’, ‘봄이 와도’, ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, ‘있는 모습 그대로’ 등 수많은 명곡으로 리스너들의 계절을 꽉 채워온 로이킴은 이번 콘서트에서 특유의 감성 짙은 보컬과 라이브 밴드 사운드를 통해 관객들에게 음악 이상의 위로를 전할 예정이다.
이번 공연은 1년을 돌아보며 스스로에게 ‘수고했다’고 말할 수 있는 따뜻한 시간, 그리고 새로운 시작을 위한 용기를 건네는 시간이 될 전망이다. 로이킴의 진심 어린 음악과 함께하는 연말 무대가 팬들의 마음을 깊이 울릴 것으로 기대된다.
최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT