/ 사진제공=KBS

/ 사진제공=KBS

배우 이승연이 악역을 맡은 소감을 전했다.22일 KBS 2TV 저녁일일극 '친밀한 리플리' 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 현장에는 배우 이시아, 이일화, 이승연, 최종환, 설정환, 한기웅, 이효나와 연출을 맡은 손석진 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’(극본 이도현, 연출 손석진)는 고부 관계로 만난 모녀 리플리가 건향가를 차지하기 위해 거짓말 전쟁을 하는, 발칙하면서도 눈물겨운 인생 역전 분투기를 그리는 드라마다. 극 중 이승연은 사랑보다는 돈이 먼저인 현실적인 주영채(이효나)의 엄마 공난숙 역으로 6년 만에 KBS에 복귀했다.악녀 연기를 선보이게 된 이승연은 "일단 거침없고 원하는 바를 다 이루고 어떤 면에서 상스럽기도 한 역할"이라며 "비뚤어진 모정으로 애들을 키웠던 경험이 떠오르면서 내 아이나 똑바로 키워야겠다는 생각도 하고 많이 배우기도 했다"고 털어놨다.이어 그는 "같이 연기하면서 느낌이 좋다. 많이 의지도 되고 행복한 마음으로 연기하고 있다"고 덧붙였다.또한 악녀 역할을 맡아 상대 배우인 이시아의 멱살과 머리채까지 잡는 등의 장면이 있다고 예고하기도 했다. 이승연은 "난 그런 사람이 아니라고 생각하고 힘들게 연기하는데 보는 분들은 '찰떡이다. 네 모습이다'고 말씀하시더라. 나도 내 진짜 모습이 무엇인지 살짝 헷갈리고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.KBS 2TV 새 일일드라마 ‘친밀한 리플리’는 오는 9월 22일 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr