[공식] 박세리, 결국 하차했다…이경규는 잔류, 영탁 '개훌륭' 새 MC로 합류

사진=텐아시아DB

가수 영탁이 KBS 2TV 인기 예능 ‘개는 훌륭하다’에 메인 MC로 발탁됐다.영탁은 오는 10월 9일 새 단장해 돌아오는 ‘개는 훌륭하다’에서 이경규와 첫 호흡을 선보인다. 앞서 '개는 훌륭하다'는 이경규, 박세리가 MC를 맡아 활약했다.반려인들의 많은 사랑과 뜨거운 공감을 얻었던 ‘개는 훌륭하다’는 이번에 사관학교 콘셉트로 변모해 다양한 훈련사가 자신의 이름을 걸고 치열한 경쟁을 펼치며 각자의 훈련법을 선보이는 내용으로 한층 업그레이드돼 돌아온다.영탁은 전면 개편해 돌아오는 ‘개는 훌륭하다’에서 교무부장 역할을 맡아 프로그램 내에서 남다른 입담으로 활약할 예정이다. 특유의 유쾌하고 밝은 에너지로 보호자와 고민견의 긴장을 풀어주고, 따끔한 쓴소리도 곁들여 분위기 메이커 역할까지 해낼 것으로 기대를 모은다.이에 앞서 ‘개는 훌륭하다’에서 남다른 노하우와 카리스마를 보여준 메인 MC이자 대부인 이경규와 함께 환상의 호흡을 맞춰가며 ‘국민 개버지’ 대열에 발맞춰나갈 예정이다.영탁은 메인 MC 활동뿐만 아니라 ‘개는 훌륭하다’ 주제가까지 직접 작곡해 일찌감치 프로그램에 대한 애정을 드러내기도 했다. 이에 반려견들에 대한 남다른 관심과 꾸준한 사랑을 시청자들에게도 멘트와 멜로디로 따뜻하게 전달할 예정이다.제작진 측도 “첫 만남의 자리에서부터 이경규와 영탁이 오랫동안 호흡을 맞춰온 것처럼 찰떡 궁합을 보여 모두가 감탄했다”라며 “앞으로 두 사람이 보여줄 더욱 진한 꿀케미가 보는 재미를 더할 것”이라고 전했다.영탁이 메인 고정 MC로 변신하는 ‘개는 훌륭하다’는 오는 10월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr