스트레이 키즈 승민/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 승민이 생일을 맞이해 1억 원을 기부하고 희망을 나눴다.승민은 9월 22일 자신의 생일을 맞아 아동복지전문기관 초록우산에 기부금 1억 원을 전달했다. 승민이 전한 따스한 마음은 초록우산의 가족돌봄아동지원사업에 사용될 예정이다.승민은 "어린 나이에 가족을 위해 어른처럼 버텨내야 하는 아이들이 잠시라도 마음의 짐을 내려놓을 수 있었으면 하는 바람입니다. 저의 도움이 아이들의 어깨를 조금이나마 가볍게 하고 미래를 꿈꿀 수 있는 힘이 됐으면 좋겠습니다"라고 소감을 밝혔다.승민은 꾸준한 기부 활동으로 선한 영향력을 펼치며 팬들에게 받은 사랑을 뜻깊게 되돌려 주고 있다. 지난해 생일에도 초록우산의 자립준비청년지원사업에 1억 원을 기부했고, 올해 4월에는 스트레이 키즈 멤버들과 함께 울산·경북·경남 지역 산불 피해 긴급 구호에 써달라며 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 총 8억 원의 성금을 쾌척했다.스트레이 키즈는 오는 10월 18일과 19일 인천아시아드주경기장에서 단독 공연 'Stray Kids World Tour < dominATE : celebrATE >'(< 도미네이트 : 셀레브레이트 >)를 개최한다. 데뷔 7년 만에 국내 스타디움에 첫 입성하며 전 세계 34개 지역 54회 규모 월드투어 '< dominATE >'의 피날레를 장식한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr