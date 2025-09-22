/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

장우혁이 16살 연하의 배우 오채이와 새벽부터 ‘러닝 데이트’에 나선다.채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’(이하 ‘신랑수업’) 182회에서는 장우혁이 오채이와 공통 취미인 러닝을 처음으로 함께 하는 모습이 펼쳐진다.이날 장우혁은 동트기 전부터 콧노래를 부르면서 한강 공원으로 간다. 그는 “오늘 채이 씨와 러닝 데이트 약속이 있다”며 “우리의 공통 취미가 러닝!”이라고 밝힌다. 잠시 후, 오채이가 “오빠~”라며 달려오고, 장우혁은 “오늘 너무 예쁘다”면서 ‘꿀 뚝뚝’ 눈빛을 보낸다. 뒤이어 두 사람은 한강에서 떠오르는 해를 바라보며 기념 촬영을 한다. 그런 뒤, 본격적으로 러닝에 돌입한다.상쾌한 공기를 마시며 달리던 중 오채이는 “남자친구가 생기면 러닝을 하고 싶었는데 너무 좋다. 사람들이 러닝이 결혼하기 전에 하는 리허설 같은 거라고 했다. 등산은 실전이고~”라고 얘기한다. 그러자 장우혁은 “채이 씨는 모든 것에 결혼이 계속 전제로 깔려 있네~”라며 웃는다. 오채이는 잠시 머뭇하다가 “우리 관계, 진중하니까”라고 답해 장우혁의 ‘광대 승천’ 미소를 유발한다.한창 달리던 중, 두 사람은 운동기구가 있는 공원에서 막간 근력 운동도 한다. 이때 장우혁은 복근 운동을 하면서 오채이에게 “만져 봐~”라고 어필한다. 갑작스런 ‘복근 플러팅’에 오채이는 수줍어하면서도 장우혁의 탄탄한 복근에 ‘엄지 척’을 보낸다. 이후 두 사람은 ‘한강 라면’도 끓여서 다정히 나눠 먹는다. 그런데 장우혁은 오채이가 좋아하는 아이템인 ‘고수’를 챙겨와 라면에 넣어주는 센스를 발휘해 모두를 감탄케 한다. 특히 이승철은 장우혁의 자상한 눈빛에 “장인들 입장에서 저런 모습이 정말 좋다. 내 딸을 정말 사랑한다는 느낌이 든다”며 폭풍 칭찬을 한다.24일(수) 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘신랑수업’ 182회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr