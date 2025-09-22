방탄소년단 뷔, 찬란한 비주얼...머리부터 발끝까지 센스 가득[TEN포토+]

그룹 방탄소년단 뷔가 22일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 셀럽시사회에 참석하고 있다. 영화관 나들이
<어쩔수가없다>는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기. 각도 무시한 잘생김
이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연하며 오는 9월 24일 개봉다. 귀엽게 브이 남친룩의 정석
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr
