텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 손예진이 선배 이병헌의 연기에 감탄했다.22일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱) 언론시사회가 진행됐다. 이날 자리에는 박찬욱 감독, 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란 등이 참석했다.이날 손예진은 "(이병헌과) 처음 같이 하고 놀라웠던 건 힘을 하나도 주지 않고 유연하게 연기를 하시더라"라며 "'어떻게 힘을 하나도 안 들이시고 다 빼신 상태에서 연기할 수 있을까' 할 정도"라고 말문을 열었다.그러면서 "선배님과 골프를 몇번 친 적 있는데 힘을 잔뜩 주고 하시더라, '너무 힘을 주셔서 집에 가서 아플 거 같은데' 했는데 그때 너무 힘을 줘서 연기할 때 힘이 빠지신 게 아닌가 했다, 그정도로 너무 휼륭한 배우"라고 너스레를 떨었다.한편 '어쩔수가없다'는 다 이루었다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 오는 24일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr