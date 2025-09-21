사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 이준영이 시상식 무대에 잘못 올라갔던 해프닝을 언급했다.21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 이준영이 스페셜 MC로 등장했다.이날 이준영의 등장에 모벤져서는 "'폭싹 속았수다' 잘 봤다. 3번 봤다"며 반가움을 드러냈다.작품에서 '아이유 첫사랑' 영범이 역을 맡았던 그에게 서장훈은 "아이유와 상견례 때 숭늉 안 푸는 거 안 도와줘서 욕 많이 먹었다고 들었다"며 궁금증을 드러냈다.이준영은 "시장에서 촬영하는데 한 시민분이 '사과해야 하는 거 아니냐'고 하시더라. 그렇게 반응이 올지 몰랐다"면서 "아버지는 '숭늉은 내가 퍼줄 테니 며느리만 데리고 오라'고 하시더라"고 전했다.신동엽은 '청룡시리즈어워즈' 해프닝을 언급했다. 당시 생방송 중인 시상식에서 배우 이준혁을 호명하는 순간 이름이 비슷한 이준영이 무대에 올랐던 것.이준영은 "무대에서 내려와서 2부 시작하기 전에 이준혁 형님한테 '너무 미안하다'고 말했다. 그대로 집에 가고 싶었다"고 회상했다.이어 "일면식 없던 선배님들도 재밌었다고 웃겼다고 해주셨다. 제가 위축되어 있고 창피해하니까 챙겨주셨는데, 시상식 2부 시작하자마자 MC 신동엽이 나와서 회상시키더라. 그떄 조금 야속했다"고 털어놨다."저를 원망했겠네요?"라는 신동엽의 능글맞은 웃음에 이준영은 "그때는 아니고, 집 와서 씻으면서 생가해보니 '말씀하지 마시지' 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.해프닝 다음 날 공항에 간 이준영은 "이준영 씨! 하고 영을 강조해 주더라"며 미소를 지었다.순둥한 비주얼의 이준영은 'D.P' '약한영웅 CLASS2' 등에서 악역 연기로 반전 매력을 선사한 바 있다. '악역 눈빛'에 대해 그는 "흰 자가 조금 더 많이 보이면 나빠 보이더라"며 막간 연기를 선보여 감탄을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr