사진 = 이선빈 인스타그램

이선빈이 흰 재킷과 데님을 활용한 담백한 데일리룩으로 브랜드 모델 아우라를 뿜어냈다.이선빈은 인스타그램에 "Born to be model of DY"라는 멘트와 사진을 남겼다.이선빈은 사진에서 아이보리 재킷 안에 화이트 셔츠, 라이트 데님을 매치하고 가슴팍의 파란 메모지 'DY'를 손가락으로 가리키며 미소를 지었다.이선빈은 다음 사진에서 네이비 볼캡과 재킷을 그대로 살린 채 스튜디오 현장에서 턱선을 감싸 쥔 포즈로 세련된 무드를 완성했다. 이어진 사진에서 이선빈은 퍼플 톤의 문 앞을 열고 들어서는 순간도 카메라를 응시하며, 롤업 소매와 내추럴 웨이브 헤어로 캐주얼함을 더했다.팬들은 "언니 너무 예쁘세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "스타일 좋아요" 공주다" 등 열렬한 반응을 보였다.이선빈은 현재 드라마 '달까지 가자'에 출연 중이다. 한편 지난 2018년부터 1985년생 40세 이광수와 공개 연애 중인 이선빈은 1994년생으로 31세다. 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr