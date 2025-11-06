사진=송승헌 SNS

배우 송승헌이 걸그룹 아이브를 향해 애정을 드러냈다.송승헌은 6일 자신의 인스타그램에 "좋은 친구들과 함께한 즐거운 추억!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송승헌이 tvN 예능 '출장십오야'에 소속사 식구들 모두와 함께 출연한 모습. 송승헌은 "촬영 내내 웃음이 끊이지 않았던 출장십오야 x 스타쉽 전국체전"이라며 촬영에 만족감을 드러냈다. 특히 그는 현재 스타쉽에서도 톱 걸그룹으로 활동하고 있는 그룹 아이브 멤버들과 따로 사진을 찍어 눈길을 끌었다.'출장십오야'는 나영석PD가 신서유기 게임이 필요한 곳(ex. 드라마 행사, 예능 촬영현장 등)을 신청받아 직접 게임소품을 들고 출장가서, 신서유기 게임을 진행해주는 콘텐츠다. 앞서 국내 3대 엔터테인먼트사 JYP가 촬영에 임했었다.한편 송승헌은 최근 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'에 출연했었다. 그룹 아이브는 지난달 31일부터 지난 2일까지 서울 KSPO DOME에서 'SHOW WHAT I AM'을 개최하고 라이브 공연을 펼쳤으며 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 다양한 국가를 통해 월드 투어를 이어갈 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr