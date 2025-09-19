'전현무계획2' 곽튜브가 결혼 날짜를 밝혔다.
19일 방송된 MBN 예능 '전현무계획' 시즌2에서는 곽튜브(곽준빈)가 결혼 사실을 언급했다.
곽튜브는 5살 연하의 비연예인 예비 신부와 오는 10월 11일 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 진행할 예정으로 알려졌다.
이날 전현무는 "기사가 많이 났더라. 결혼 전제로 만나는 거냐"고 결혼 소식을 물었다. 곽튜브는 "연애 초기 때부터 결혼 이야기를 많이 했다"고 털어놨다. 전현무는 "결혼하는 거야? 그분도 동의를 한 거냐. 일방통보한 거 아니냐"고 추궁했고, 곽튜브는 "쌍방 동의다. 10월 11일에 장가간다"고 날짜를 공개했다.
곽튜브는 예비신부와의 결혼에 대해 "솔직하게 보자마자 '이 사람과 결혼하겠다'는 생각이 들었다. 그냥 '나 이 사람과 사귀면 결혼하겠다'는 느낌이었다"고 고백했다.
"정말 부럽다"는 전현무의 솔직한 반응에 가게 사장은 "전현무 씨도 좋은 여자 만나야죠. 포기한 줄 알았는데"라며 안타까워했다. 전현무는 "포기했단 얘기를 한 적 없다"며 결혼의지를 드러냈다. 한편, 게스트 유진, 지현우도 곽튜브의 결혼을 축하했다. 미담 대신 소개팅 기사만 수두룩하게 난 전현무는 "20년 전 소개팅한 걸로 매주 소개팅하는 사람처럼 나더라"고 투덜거렸다.
곽튜브가 "아나운서분이랑 결혼한 거 아니냐"며 놀리자 전현무는 "가짜뉴스"라고 손을 그었다.
47세 전현무와 40세 지현우가 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. 결혼 생각을 묻자 지현우는 "일하는 거 말고 에너지가 없다"고 밝혔고, 전현무는 "눈 높은 것보다 더 위험하다. 눈 높은 건 누굴 만나려는 의지라도 있는데, 싱글라이프에 불만이 없으면 위험한 것"이라고 이야기했다. 전현무와 달리 구혼의지도 없는 듯한 지현우에게 유진은 "다작해서 작품에서 만나"라고 조언해 웃음을 안겼다. 유진은 드라마 '인연 만들기'에서 커플 연기를 한 기태영과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
