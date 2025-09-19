사진=텐아시아DB

이유미가 스릴러 드라마 '당신이 죽였다'의 관전 포인트를 짚었다.제30회 부산국제영화제가 열리고 있는 가운데, 19일 부산 우동 영화의전당에서 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'의 야외무대인사가 진행됐다. 이정림 감독과 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.오쿠다 히데오의 소설을 원작으로 하는 '당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기. 트라우마를 안고 사는 은수(전소니 분)와 남편에게 맞고 사는 희수(이유미 분)가 살인을 결심한 이후 모종의 사건에 휘말리게 된다.이유미는 "이번 작품의 시나리오를 보면서 희수라는 인물에 몰입하면서 읽었다. 감히 내가 해낼 수 있을까라는 생각을 하면서 흔들리고 있었다. 감독님이 잘 잡아주셔서 이 작품을 할 수밖에 없었다"고 출연 이유를 밝혔다.이유미는 "매 화 인물들의 어려운 선택이 존재한다. 시청자들도 그 선택을 응원하게 될 것"이라고 귀띔했다. 또한 "희수가 행복해지는 과정과 은수와 희수의 우정을 함께 봐달라. 제 퍼스널 컬러는 피와 멍이다. 멍 들어도 예쁘게 나온다. 꼭 우리 시리즈를 봐달라"고 당부했다.'당신이 죽였다'는 오는 11월 7일 넷플릭스에서 공개 예정이다.제30회 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr