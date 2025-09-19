배우 이민정이 FW25 골프웨어 캠페인 화보를 통해 선보인 블랙 스트라이프 원피스가 공개 3주 만에 전량 완판됐다. 현재는 리오더에 돌입한 상태다.
최근 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’를 통해 활동 중인 이민정은 이번 화보에서 세련된 골프 패션을 선보였다.
골프웨어 브랜드 유튜브 채널에 공개된 영상은 패션·라이프스타일 부문 상위권에 오르며 조회수를 끌어올렸다. 온라인 커뮤니티에는 “이민정 원피스 어디서 사나요”, “역시 뮤즈 클래스”, “이민정이 입으면 사고 싶어진다” 등의 반응이 이어졌다.
브랜드 관계자는 “이민정의 세련되고 밝은 이미지와 실제 골프를 즐기는 라이프스타일이 ‘프리미엄 골프 & 리조트 웨어’와 잘 맞아 큰 반응을 얻고 있다”며 “업계에서는 전년 대비 70% 매출이 성장해 이민정 효과를 확인했다”고 말했다. 이민정은 최근 ‘인스타 여포’, ‘아재 이민정’이라는 애칭으로 불리며 팬들과 활발히 소통하고 있다.
이번 FW25 컬렉션에서 프리미엄 골프웨어 ‘더 시에나 라이프’와 함께한 그는 패셔니스타로서의 면모를 보여주며 화제를 모았다.
향후에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘빌런즈’와 MBC 드라마 ‘그래, 이혼하자’ 출연을 앞두고 있어 새로운 연기 변신에도 관심이 쏠리고 있다.
완판된 ‘더 시에나 라이프’ FW25 컬렉션 제품은 현재 백화점, 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵 등에서 만나볼 수 있다.
