개그우먼 이경실이 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 오열했다.지난 4일 채널 '롤링썬더'에는 "아빠 이 정도면 나 잘 살았지? [신여성] EP.09 사랑하는 사람을 떠나보내는 방법"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이경실은 고인이 된 아버지를 향한 그리움을 고백했따. 그는 "대학교 3학년 때 기말고사 전 날에 자고 있던 내 머리맡에 아빠가 서 계셨다. '아빠가 어떻게 왔어?'라고 물었더니 아버지가 '보고 싶어서 왔지'라고 하셔서 놀래서 깼는데, 그날 새벽 엄마한테 아빠가 돌아가셨다는 전화를 받았다"며 마지막 기억을 회상했다.이어 조혜련이 "아버지에게 영상 편지 한번 전해라"고 제안하자, 이경실은 "눈물이 날 것 같다"며 "그게 아빠와 마지막이었어. 그다음 해에 방송국에 들어갔는데 아빠는 연예인이 된 나를 한 번도 못 봤지"고 연예인이 된 모습을 아버지가 보지 못한 것에 대한 아쉬움을 전했다.또 "좋은 일 있을 때마다 아빠 생각이 그렇게 났어. 나쁜 일 있을 때는 단 한 번도 생각이 안 났어"고 덧붙이며 아버를 향한 그리움을 표했다. 그는 "아빠가 엄마한테 속을 많이 썪였어. 그래서 엄마가 늘 아빠 욕을 했거든. 근데 내가 엄마한테 잘했던 건, 그 욕을 못 하게 하고 싶어서야. 나중에 아빠 만나면 그 부분을 칭찬받고 싶어"며 울먹였다.마지막으로 "아빠, 엄마 지금 97세야. 아빠가 아마 알아볼 수 있을까 싶어. 그래도 우리 엄마 천천히 데려가. 아직 우리한테 엄마가 필요해"며 영상편지를 마무리했다.앞서 이경실은 한 방송에서 초등학생 시절 정년퇴직한 교도관 아버지에 대한 이야기를 놓았다. 그는 "중학교 3학년 당시 아버지가 뇌경색으로 두 차례 쓰러지셨다. 엄마가 아버지를 간병하면서 일을 병행하며 내 대학 지원도 해줬다. 엄마한테 죄송하고 고맙다"고 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr