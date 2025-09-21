세븐틴 도겸, 같이 제철 전어회 먹고 싶은 남자 가수 1위 [TEN차트]

세븐틴 도겸이 다가오는 가을, 같이 제철 전어회 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 11일부터 17일까지 '다가오는 가을, 같이 제철 전어회 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 세븐틴 도겸이 차지했다. 지난 18일 세븐틴 정규 4집 리패키지 앨범 '섹터(SECTOR) 17'의 타이틀곡 '_월드(WORLD)' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 1억회를 넘어섰다. 이로써 세븐틴은 팀 통산 아홉 편의 억대 조회 수 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 세븐틴은 오는 27일과 28일 데뷔 10주년 기념 '세븐틴 월드 투어 [뉴_]'의 일환으로 홍콩 최대 규모의 공연장인 카이탁 스타디움에 입성한다. 10월 북미 5개 도시와 11~12월 일본 4대 돔에서 월드투어를 이어간다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 더보이즈는 지난달 네 번째 월드 투어 서울 공연을 성황리에 마쳤다. 멤버들은 "이번 공연을 준비하며 걱정이 많았지만, 이상하게 더비 앞에 서면 힘과 에너지가 생긴다. 상상했던 그대로 여러분이 좋아해 주시고 즐겨주셔서 감사합니다"라고 소감을 밝혔다. 더보이즈 역시 오는 28일 ATA 페스티벌에서 무대에 오른다.3위는 하성운이다. 하성운은 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔했다. 이후 그는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'을 통해 결성된 그룹 워너원의 메인보컬로 활동했다. 하성운은 오는 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 오는 27일~28일 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다.이후 '연애혁명' '멀리서 보는 푸른 봄' '환상연가' 등의 드라마와 영화 '세상 참 예쁜 오드리' 등 다수 작품에 출연하며 배우로서 커리어를 쌓았다. 웨이브 '약한영웅 Class 1'과 넷플릭스 '착한영웅 Class 2'로 연기력을 인정받기 시작했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 트로트 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr