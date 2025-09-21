/ 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 다가오는 가을, 같이 제철 전어회 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 11일부터 17일까지 '다가오는 가을, 같이 제철 전어회 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳의 웬디가 차지했다. 웬디는 지난 10일 새 솔로 앨범 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지)를 발매했다. 지난해 3월 발매한 미니앨범 '위시 유 헬(Wish You Hell)' 이후 약 1년 6개월 만이다. 이번 신보는 웬디가 어센드와 전속계약을 맺은 뒤 처음 내는 앨범이다. 지난 4월 웬디는 데뷔 이후 쭉 몸담아온 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리하고 어센드로 옮겼다.2위는 유니스 엘리시아다. 엘리시아가 속한 그룹 유니스는 21일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'는 일본 특집 '개그콘서트 in JAPAN' 1편 '데프콘 썸 어때요' 코너에 출연할 예정이다. 또한, 이들은 지난 15일 국내외 온라인 음원 사이트를 통해 '모시모시♡(MoshiMoshi♡)' 영어 버전 음원을 공개했다. '모시모시♡'는 지난 12일 발매된 유니스의 데뷔 첫 일본 디지털 싱글이다. 사랑에 빠진 설레는 마음을 표현한 노래로, 유니스 특유의 러블리한 매력이 돋보인다.3위는 그룹 소녀시대의 유리가 이름을 올렸다. 유리는 현재 제주도와 서울을 오가며 생활 중이다. 앞서 유리는 제주관광공사가 주최한 행사에도 참석해 제주 홍보에 동참했다. 또한 유리는 최근 영화 '침범'의 주연을 맡아 스크린에 복귀했으며, JTBC 토일드라마 ‘협상의 기술’에서는 송지오 역으로 특별 출연했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 트로트 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr