사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 결혼기념일을 나홀로 자축했다.이지혜는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "그래 나 2017년 9월 18일에 결혼했지... 자축"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 이지혜가 결혼식 날부터 1주년 2주년 등 기념일 때마다 카메라에 기록을 담은 모습. 그러나 이번에는 별다른 이벤트 없이 넘어갔음을 알려 맞벌이 부부의 현실을 보여 눈길을 끌었다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr