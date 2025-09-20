사진=텐아시아DB

'윗집 사람들' 김동욱이 권태기 부부 연기를 한 소감을 밝혔다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '윗집 사람들'의 오픈토크가 진행됐다. 하정우와 공효진, 김동욱이 참석했다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기.김동욱은 아랫집 남편 현수로 분했다. 그는 "독립영화제를 휩쓸며 한때 주목받던 영화감독이다. 현재 수년째 영화를 준비하고 있다. 사랑하지만 최근에는 아내와 관계가 소원해져 권태로운 삶을 보내고 있는 남편이다. 층간소음에 가장 예민하고 감정적으로 반응한다"고 캐릭터를 설명했다.실제로는 결혼 2년 차인 김동욱은 "연기력이 필요했다. 아직 너무나 신혼이기 때문이다"며 웃었다. 이어 "이 영화가 견고한 커플이 되기 위한 '첫 번째 레슨'이 아니었나 싶다. 캐릭터를 연구하고 공부하면서 '이런 부분은 우리가 조심해야겠구나' 했다"고 전했다.'윗집 사람들'은 오는 12월 개봉 예정이다.제30회 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr