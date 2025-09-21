/ 사진=텐아시아DB

유연석이 남미 팬미팅을 개최한다.19일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 2025 유연석 팬미팅 ‘The Secret Code : Y’의 남미 공연 일정과 함께 스페셜 포스터를 공개했다. 그는 콜롬비아 보고타, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 상파울루, 멕시코 멕시코시티에서 현지 팬들을 만날 예정이다.유연석은 올해 초 서울을 시작으로 방콕, 홍콩, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 자카르타까지 7개 도시에서 총 9회에 걸쳐 팬미팅을 개최했다. 앞선 공연에서 그는 작품 관련 비하인드 토크와 다채로운 게임을 진행, 팬들과 유쾌한 시간을 보냈다.특히, 유연석은 드라마 ‘지금 거신 전화는’ OST 중 직접 가창에 참여한 ‘Say My Name’부터 ‘Wig in a Box’를 비롯한 뮤지컬 ‘헤드윅’ 의 넘버들까지 화려한 라이브 무대를 선보여 콘서트를 방불케하는 열기로 공연장을 가득 채웠다.남미 팬들은 ‘지금 거신 전화는’ 방영 당시 단체 관람을 한 것으로 화제를 모은데 이어, 지금까지도 열렬한 반응을 보내주고 있는 상황. 이에 유연석은 팬들의 사랑에 보답하고자 이번 팬미팅을 통해 글로벌 팬들과의 관계를 더욱 견고히 하며 잊지 못할 순간을 선사할 예정이다.한편, 유연석의 2025 유연석 팬미팅 ‘The Secret Code : Y’는 현지 기준 오는 11월 25일(화) 콜롬비아 보고타, 11월 27일(목) 아르헨티나 부에노스아이레스, 11월 30일(일) 브라질 상파울루, 12월 3일(수) 멕시코 멕시코시티에서 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr