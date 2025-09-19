사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

배우 설경구와 변성현 감독이 '공식적인 4번째 만남'을 가졌다. 넷플릭스 영화 '굿뉴스'를 통해서다. 두 사람은 오랜 인연만큼 재치 있는 멘트로 서로를 향한 믿음과 애정을 표했다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청된 '굿뉴스'의 기자회견이 진행됐다. 변성현 감독과 배우 설경구, 홍경, 야마다 타카유키가 참석했다.'굿뉴스'는 1970년 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 1970년대 일어난 요도호 사건을 바탕으로 창작됐다.변 감독은 "제목이 '굿뉴스'다. 뉴스는 결과값이지 않나. 사실을 헤치지 않는 선에서 과정을 창작했다. 결과에 이르기 위한 과정을 창작했다"고 밝혔다.실제 사건은 여객기를 납치해 북한에 망명한 일본 최초의 항공기 공중 납치 사건으로, 변성현 감독은 블랙 코미디적으로 이 이야기를 풀어냈다. 변 감독은 "이 사건을 처음 접했을 때 코미디 같은 상황이라 생각했다. '블랙'이 붙는다는 건 재미를 주는 것뿐만 아니라 날카로움도 같이 있어야 한다고 생각했다. 이 사건은 70년도에 벌어졌지만 제가 느끼는 현시대도 얘기할 수 있겠다고 생각해서 이 사건을 소재로 삼았다"고 밝혔다.설경구는 정체불명의 해결사 '아무개' 역을 맡았다. 그는 "70년대 한국과 일본에 걸쳐 있었던 실화를 바탕으로 했다. 있을 법한 배역들이다"라고 설명했다. 이어 "제가 맡은 아무개 역은 감독님이 창조해서 던져놓은 느낌이었다. 처음에 책 읽고 첫 질문이 '아무리 읽어도 다른 배역들과 섞이지 않는데, 섞여야 하는지 섞이지 않아야 하는지 물어보니까 안 섞여도 된다'더라. 연극적인 부분도 있었다. '과장되게 연기해달라'는 부분이 있었다. 감독님과 얘기해 가면서, 비정상과 정상을 왔다 갔다하면서 했다. 정상으로 돌아왔을 때는 그 찰나만 보여줬으면 하더라"고 작업 과정을 밝혔다. 또한 "우리 영화는 변성현 감독이 전체 지휘했다. 계산이 서는 영화였다"고 전했다.설경구와 변성현 감독은 네 작품째 함께하고 있다. 설경구는 "변성현 감독과는 4번째로 함께하게 되어 오히려 더 고민스러웠다. 보는 분들이 연속으로 제가 변성현 감독 영화에 출연하는 건 부담스러워할 것 같았다. 실제로 많이 고민됐다"고 털어놨다. 이어 "'불한당'처럼 이런 스타일에 처음에는 좀 거부감이 있었다. 그 이후로는 이 스타일에 재미를 느꼈다. '굿뉴스'는 '어떤 스타일로 보여줄까'라는 호기심도 있었다"며 "'불한당'으로 저를 빳빳하게 펴겠다고 했는데 이번에는 구겨버리겠다고 해서 어떻게 구길지 궁금했다. 어떻게든 저를 변화시키려고 애써준 것에 감사하다"고 전했다.변 감독은 설경구를 향해 "제가 경구 형님을 좋아한다. 배우로서 형님으로서 선배로서 좋아한다. 제가 좋아한다"고 고백해 웃음을 자아냈다.홍경은 엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡았다. 그는 "서고명은 실제 있던 인물이 바탕이다. 하지만 많은 부분이 픽션이다. 감독님이 써놓은 이 젊은 인물을 어떻게 알아갈까의 자유가 있었다. 고명이라는 인물을 어떻게 풀어갈까 노력했다"고 말했다.일본어 대사도 소화한 홍경은 "월등하지 않았다고 생각해서 낯간지럽다. 대표님과 PD님이 저에게 충분한 시간을 주셨다"며 "배우로서 프리 프로덕션 기간을 오래 가져갈 수 있다는 건 경험이 없는 저에게는 중요한 요소"라고 말했다. 그러면서 "저에게 충분한 시간을 주셨는데 실력이 비례하지 못해서 낯간지럽다"라며 "좋게 봐주셨다면 감사하다"라고 전했다.야마다 타카유키는 한국으로 급파된 운수정무차관 신이치 역을 맡았다. 그는 "실존 인물이라 나름대로 조사해보고 들어갔다. 현장에 가서는 감독님과 의견을 나눈 결과, 사실적인 모습에 다가가기 보다는 감독님이 창작한 작중 캐릭터에 집중하는 식을 연기했다"고 설명했다.한국 작품을 하게 된 야마다 타카유키에게 언어적 측면이나 내용 이해 면에서 어려움은 없었을까. 그는 "저만 아니라 많은 일본 배우들이 하고 있을 것이다. 의견 교환하면서 진행한다. 이번에도 그랬다"고 말했다. 이어 "언어는 문화이기도 하다. 직역하거나 그대로 옮긴다고 해서 표현하고 싶었던 것이 그대로 전달되지 않고 어려운 점이 있다. 이번에 여러 가지 해보며 배울 기회가 됐다. 큰 과제로 앞으로도 가져가야겠다고 생각했다. 앞으로도 여러 나라와 공동으로 작업할 기회가 있다면 적극적으로 해보자는 생각이 들었다"고 전했다.'굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스를 통해 정식 공개된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr