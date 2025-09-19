사진=텐아시아DB

'굿뉴스' 변성현 감독이 설경구를 향한 신뢰와 애정을 드러냈다.19일 오전 9시 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청된 '굿뉴스'의 기자회견이 진행됐다. 변성현 감독과 배우 설경구, 홍경, 야마다 타카유키가 참석했다.'굿뉴스'는 1970년 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 1970년대 일어난 요도호 사건을 바탕으로 창작됐다.변 감독은 “제목이 ‘굿뉴스’다. 뉴스는 결과값이지 않나. 사실을 헤치지 않는 선에서 과정을 창작했다. 결과에 이르기 위한 과정을 창작했다”고 밝혔다.실제 사건은 여객기를 납치해 북한에 망명한 일본 최초의 항공기 공중 납치 사건으로, 변성현 감독은 블랙 코미디적으로 이 이야기를 풀어냈다. 변 감독은 “이 사건을 처음 접했을 때 코미디 같은 상황이라 생각했다. ‘블랙’이 붙는다는 건 재미를 주는 것뿐만 아니라 날카로움도 같이 있어야 한다고 생각했다. 이 사건은 70년도에 벌어졌지만 제가 느끼는 현시대도 얘기할 수 있겠다고 생각해서 이 사건을 소재로 삼았다”고 밝혔다.변 감독은 설경구를 향해 “제가 경구 형님을 좋아한다. 배우로서 형님으로서 선배로서 좋아한다. 제가 좋아한다”고 고백해 웃음을 자아냈다.'굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스를 통해 정식 공개된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr