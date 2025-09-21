전현무가 새로운 음악 오디션 프로그램으로 찾아온다. 현재 전현무는 '나 혼자 산다', '브레인 아카데미', '이유 있는 건축 - 공간 여행자' 등에서 활약하며 총 14개 프로그램에 고정으로 출연하고 있다.
전현무가 이번에는 ‘발라드’ 오디션의 진행을 맡게 됐다. 오는 23일(화) 첫방송을 앞두고 있는 SBS 신규 음악 오디션 ‘우리들의 발라드’는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다.
전현무는 ‘우리들의 발라드’에서 진행을 맡은 동시에 탑백귀 대표단으로 활약한다. 대한민국 최다 오디션 프로그램 진행자인 전현무는 이번 프로그램에서도 전체적인 중심축 역할을 톡톡히 해 줄 것으로 기대를 모으고 있다. 깔끔한 진행과 유머러스한 입담의 소유자인 전현무는 탑백귀 150인을 한 데 모으는 것은 물론, 각 분야에서 내로라하는 실력을 자랑하는 탑백귀 대표단들과 어깨를 나란히 하며 환상의 케미를 보여줄 예정이다.
뿐만 아니라, 전현무가 다년간의 음악 프로그램 진행을 통해 쌓아 온 음악에 대한 자신만의 특별한 기준과 의견을 자유롭게 표현할 수 있다는 점에서 이전 프로그램들과는 색다른 관전 포인트를 선사할 전망.
방송에 앞서 선공개 된 영상들 속에서 전현무는 벌써부터 프로그램에 한껏 몰입한 모습으로, 눈을 감고 참가자들의 목소리에 오롯이 집중하는가 하면, 참가자들의 놀라운 실력에 감탄을 아끼지 않는 등 무대 자체를 즐기는 모습을 가감없이 보여주고 있다.
한편, SBS '우리들의 발라드'는 오는 23일(화) 밤 9시에 첫방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
