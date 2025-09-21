/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공= SM C&C

전현무가 새로운 음악 오디션 프로그램으로 찾아온다. 현재 전현무는 '나 혼자 산다', '브레인 아카데미', '이유 있는 건축 - 공간 여행자' 등에서 활약하며 총 14개 프로그램에 고정으로 출연하고 있다.전현무가 이번에는 ‘발라드’ 오디션의 진행을 맡게 됐다. 오는 23일(화) 첫방송을 앞두고 있는 SBS 신규 음악 오디션 ‘우리들의 발라드’는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다.전현무는 ‘우리들의 발라드’에서 진행을 맡은 동시에 탑백귀 대표단으로 활약한다. 대한민국 최다 오디션 프로그램 진행자인 전현무는 이번 프로그램에서도 전체적인 중심축 역할을 톡톡히 해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.깔끔한 진행과 유머러스한 입담의 소유자인 전현무는 탑백귀 150인을 한 데 모으는 것은 물론, 각 분야에서 내로라하는 실력을 자랑하는 탑백귀 대표단들과 어깨를 나란히 하며 환상의 케미를 보여줄 예정이다.뿐만 아니라, 전현무가 다년간의 음악 프로그램 진행을 통해 쌓아 온 음악에 대한 자신만의 특별한 기준과 의견을 자유롭게 표현할 수 있다는 점에서 이전 프로그램들과는 색다른 관전 포인트를 선사할 전망.방송에 앞서 선공개 된 영상들 속에서 전현무는 벌써부터 프로그램에 한껏 몰입한 모습으로, 눈을 감고 참가자들의 목소리에 오롯이 집중하는가 하면, 참가자들의 놀라운 실력에 감탄을 아끼지 않는 등 무대 자체를 즐기는 모습을 가감없이 보여주고 있다.한편, SBS '우리들의 발라드'는 오는 23일(화) 밤 9시에 첫방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr