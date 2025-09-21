사진=텐아시아DB

가수 하성운이 선선해진 날씨, 함께 가을 단풍 보러 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '선선해진 날씨, 함께 가을 단풍 보러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운은 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔했다. 이후 그는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'을 통해 결성된 그룹 워너원의 메인보컬로 활동했다. 하성운은 오는 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 오는 27일~28일 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 더보이즈는 지난달 네 번째 월드 투어 서울 공연을 성황리에 마쳤다. 멤버들은 "이번 공연을 준비하며 걱정이 많았지만, 이상하게 더비 앞에 서면 힘과 에너지가 생긴다. 상상했던 그대로 여러분이 좋아해 주시고 즐겨주셔서 감사합니다"라고 소감을 밝혔다. 더보이즈 역시 오는 28일 ATA 페스티벌에서 무대에 오른다.3위는 가수 박지훈이다. 박지훈은 '프로듀스 101' 시즌 2 출신인 가수 겸 배우다. 2017년부터 그룹 워너원의 멤버로 활동한 바 있다. 이후 JTBC 드라마 '조선혼담공작소 꽃파당'으로 연기를 본격적으로 시작했다.이후 '연애혁명' '멀리서 보는 푸른 봄' '환상연가' 등의 드라마와 영화 '세상 참 예쁜 오드리' 등 다수 작품에 출연하며 배우로서 커리어를 쌓았다. 웨이브 '약한영웅 Class 1'과 넷플릭스 '착한영웅 Class 2'로 연기력을 인정받기 시작했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 트로트 가수는?', '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr