사진=텐아시아DB

박서함이 자신의 첫 사극 '탁류' 도전을 위해 액션과 승마 연습을 했다고 밝혔다. 또한 동료 배우들에게서도 많은 배움이 있었다고 했다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제(BIFF) '온 스크린' 섹션에 초청된 디즈니+ 최초 오리지널 사극 시리즈 '탁류'의 야외무대인사가 진행됐다. 추창민 감독과 배우 로운, 신예은, 박서함, 박지환, 최귀화가 참석했다.'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 액션 드라마. 오는 26일 디즈니+에서 공개된다.첫 사극 도전인 박서함은 "액션 연습과 승마 연습도 했다. 현장이나 현장이 아닌 곳에서도 선배님들, 로운 씨, 예은 씨에게 많은 가르침을 받으며 1년을 보냈다"고 밝혔다.관전 포인트에 대해 박지환은 "로운이, 예은이, 그리고 '우주대스타' 박서함이 나오기 때문에 무조건 보셔야 한다. 보면서 감독님의 연출을 확인하면 그걸로 족하다. 저와 귀화 형은 겉절이"라고 말해 폭소를 자아냈다. 박서함은 "'탁류'는 사람 냄새 나는 작품이다. 존경하는 선배님들의 엄청난 연기가 관전 포인트"라고 말했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr