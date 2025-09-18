사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'남이섬 성공 신화'의 주인공 강우현이 무수저 청년에서 톱 디자이너, 그리고 환경운동가로 변신하기까지의 인생을 공개했다.17일 첫 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 남이섬과 제주 3만 평 공화국을 일궈낸 강우현의 이야기가 전해졌다. 강우현은 CI 디자이너 출신으로, '엄지척 은행' 로고와 '과천 랜드' 마스코트 등을 제작한 인물이다. 서장훈의 아버지와 H대 미대 동문이라는 인연도 공개됐다.그는 2001년, 부채가 60억 원에 달하던 남이섬을 '월급 100원' 조건으로 맡았다. 이후 버려진 은행잎을 활용해 은행나무길을 조성하고, 방문객의 이름을 딴 나무로 메타세쿼이아 숲을 만들었다. 소주병을 녹여 만든 타일 등 쓰레기를 재활용해 예술로 바꾸는 시도도 이어갔다. 드라마 '겨울연가' 촬영팀에 장소를 무상 제공하면서 남이섬은 한류 관광지로 자리잡았고, 연간 330만 명이 찾는 명소로 성장했다. 매출은 40배 가까이 늘었다.2014년 은퇴를 선언한 강우현은 제주로 내려가 3만 평 규모의 공화국을 세웠다. 소주병과 그릇 조각으로 벽을 쌓고, 빗물을 모아 연못 80개를 만들었다. 고장난 풍력발전기를 재활용한 하늘 등대와 헌책 30만 권으로 채운 도서관은 공화국의 상징이 됐다. 강우현은 "우리 땅을 지키고 싶었다. 갑자기 애국심이 발동했다"고 말했다.방송에서는 그가 '천만장자'라고 소개됐지만 실제 지갑 속에는 4만 7000원이 있었다. 강우현은 "돈은 있으면 좋은 도구다. 나도 돈 좋아한다. 그러나 돈을 따라다니면 돈의 노예가 된다"고 밝혔다. 또 무수저 환경에서 얻은 경험이 창의력의 원천이라고 강조하며 "국수가 있는데 젓가락이 없으면 나무를 잘라 만들면 된다. 그렇게 손재주가 생긴다"고 설명했다.서장훈이 "선생님은 너무 일찍 태어나신 것 같다"고 말하자 강우현은 "나 아직 더 살 거니까 걱정하지 않아도 된다"고 답했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr