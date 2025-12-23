사진=배우 이시영 SNS

배우 이시영이 둘째 딸 출산 후 산후조리원에서 지내는 일상을 공유했다.이시영은 지난 22일 자신의 유튜브 채널 '뿌시영'에 '안녕하세요 씩씩이 인사드립니다. Feat. 조리원에서 9kg 빠진 썰'이라는 제목의 영상을 게시했다.영상에 따르면 둘째 딸을 출산한 이시영은 서울 강남구 역삼동에 위치한 산후조리원을 이용 중이다. 해당 조리원은 2주 기준 이용료가 최소 1200만 원에서 최대 5000만 원에 달하는 고가 시설로 확인됐다. 이곳은 개별 정원과 스파 등 부대시설을 갖췄으며, 외부 노출이 차단된 보안 시스템을 운영해 배우 현빈·손예진, 이병헌·이민정 등 다수의 톱스타 부부들이 이용한 것으로 알려졌다.이시영은 해당 시설을 선택한 이유로 첫째 아들과의 면회가 가능하다는 점과 배우자 외에 지인 면회가 자유롭다는 점을 꼽았다.출산 후 건강을 회복 중인 이시영은 신생아 중환자실에서 퇴원한 딸의 소식도 전했다. 미숙아로 태어난 딸은 대학병원 신생아 중환자실 재학 중 탯줄이 탈락했으나, 병원 원칙상 바로 폐기되어 배꼽(탯줄)을 보관하지 못한 상황이었다. 이시영은 간호사에게 "배꼽 콩고물이라도 없는지 확인해달라. 때라도 있으면 달라. 엄마가 중환자실 쓰레기통 가서 남의 배꼽이라도 갖고 오고 싶다고 했다"라고 당시의 안타까운 심경을 밝혔다.아울러 아이의 건강 상태에 대해서는 "BCG 접종을 맞는데, 씩씩이 귀가 조금 눌려서 성형외과 선생님이 귀에 테이프를 해주셨다"라고 설명했다. 이어 "아이가 너무 미숙아라 조심스럽다. 아이가 없는 일주일 동안 우울했다. 1.9kg 미숙아니까 완전 초보 엄마로 돌아갔다"라며 긴장감을 드러냈다.체중 변화에 대한 언급도 있었다. 이시영은 "병원 입원 기간 중 64kg까지 몸무게가 늘었으나, 조리원 퇴소 직전 55kg으로 약 9kg 감량에 성공했다"라고 전했다. 이시영은 "온전히 제 힘으로 잘 키워보겠습니다"라며 육아에 대한 의지를 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr