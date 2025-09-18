사진=유튜브 예능 '파자매파티' 캡처

결혼 3년 차에 접어든 유튜버 산범이 남편 공혁준과 결혼 생활을 전했다.지난 17일 공개된 유튜브 예능 '파자매 파티' 17화 '젊줌마 특집'에는 '얼짱시대' 출신 1세대 인플루언서 홍영기와, 유튜버 공혁준과의 결혼으로 주목받은 크리에이터 산범이 게스트로 출연해 MC 김똘똘과 만났다. 두 사람은 20대 초반 같은 시기에 혼전임신과 출산을 경험한 공통 서사를 바탕으로, MZ세대 젊은 엄마만이 털어놓을 수 있는 솔직하고 강렬한 육아·결혼 토크를 펼쳤다.결혼 3년 차이자 딸 루미의 엄마인 산범은 현재의 결혼 생활에 만족감을 드러냈다. 그는 결혼 직후 남편 공혁준에게 쏟아진 악플 세례를 언급하며 "여자 팬분들이 보시기에 내가 아까웠나 보다. 남편에게 좀 미안했다"며 "요즘은 선플도 많아졌다"고 웃어 보였다. 그러나 이혼을 생각해본 적이 있냐는 질문에는 "아주 많다"고 솔직히 답하며, "(루미가) 신생아였을 당시 스트레스 맥스였다. 아이가 태어났는데 남편이 그렇게 홀덤을 치더라. 쌍욕이 나왔다"고 당시의 분노를 생생하게 전했다. 또 "진짜 화나면 무조건 집에서 나가라고 한다. 이후 (남편이) 몰래 집에 들어오는 식으로 화해한다"며 현실적인 부부 일상을 전해 공감을 불러일으켰다.'파자매 파티'는 여성 게스트만 출연 가능한 홈파티 콘셉트의 유튜브 토크 예능으로, '핫게이' 크리에이터 김똘똘이 MC를 맡아 게스트들과 '찐자매' 케미를 선보이며 차별화된 매력을 더하고 있다. 지금까지 서유리, 낸시랭, 라붐 출신 율희, 유튜버 히밥, BJ 과즙세연, 개그우먼 이세영, 댄서 권또또, 배우 최여진, 방송인 하리수 등 화려한 게스트 라인업이 릴레이로 출연하며 유튜브 토크 예능의 새로운 트렌드를 이끌고 있다.'파자매 파티' 17화는 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr