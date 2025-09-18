/사진 = 어떠신지

혼성그룹 코요태 신지가 예비신랑 문원과 함께 차린 신혼 살림을 공개했다.신지는 17일 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 '신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개'라는 제목의 영상을 올리며 신혼집을 처음으로 소개했다. 그는 제작진을 맞으며 "내 집을 공개하는 것도 처음이지만 신혼집이라 더 떨린다"고 설레는 마음을 전했다.영상 속 신혼집은 곳곳에 문원의 흔적이 담겨 눈길을 끌었다. 가장 먼저 공개된 공간은 문원의 드레스룸. 신지는 "이사 당일 코요태 행사 때문에 집에 없었고, 신랑이 혼자 이사했다"며 "정리는 다음 날 내가 했다"고 웃으며 설명했다. 옷과 신발로 가득한 드레스룸에서 시작해 주방, 안방 등 곳곳에서 문원의 생활이 묻어났다.제작진이 주방에서 김자반을 발견하자 신지는 "예비신랑이 좋아하는 반찬"이라며 미소 지었다. 신지는 문원이 설거지할 때 식기세척기를 쓰지 않는다면서 "이거 좋은 건데, 못 믿겠다더라. 안 쓴다"고 말하기도 했다.특히 두 사람의 신혼집에는 노래방이 마련돼 있어 시선을 사로잡았다. 신지는 "4~5명이 들어와도 될 정도로 넓다"며 직접 마이크를 잡아보며 애정을 드러냈다.향후 노래방 콘텐츠를 예고하기도 했다.신지는 또 문원의 요청으로 컴퓨터 방을 만들었다면서 "필요하다고 해서 만들어줬다"고 언급했다. 컴퓨터 뒤편으로 있는 운동 기구를 본 제작진이 "집에서 홈트도 하냐"고 묻자, 신지는 "예비신랑이 잘 알려준다, 내가 못 하는 동작이 있어도 끝까지 하게 도와준다"며 "내가 승부욕이 있는데 그걸 살살 긁는다. 그래서 끝까지 한다"고 에둘러 애정을 나타내기도 했다.신지는 앞서 SNS를 통해 이사 과정과 신혼집 정리 근황을 꾸준히 전해왔다. 이번 영상에서 그는 "조용한 곳에서 살고 싶어 전원주택을 선택했다"며 3층은 문원의 전용 컴퓨터실로 내줬다고 전하기도 했다.한편 신지는 7살 연하 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 앞두고 있으며, 웨딩 촬영까지 마친 상태다. 두 사람은 신혼집을 함께 꾸려가며 본격적인 결혼 준비에 나서고 있는 것으로 파악된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr