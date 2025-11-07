사진=곽튜브 SNS

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 여전히 신혼 여행 중인 일상을 전했다.곽튜브는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "1박 120만원짜리 뷰"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 곽튜브가 파리의 에펠탑을 배경으로 환하게 웃으며 기념 촬영을 하고 있는 모습. 특히 당초 신혼여행지가 스페인으로 알려진 것과 달리 2주 넘게 유럽 곳곳을 다니고 있어 눈길을 끌었다.한편 곽튜브는 지난 달 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽튜브는 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr