장원영 옆에서도 미모 안 밀려…재벌 4세 이주영, 공주들의 데이트

대림그룹 4세 이주영이 연예계 절친들과 친분을 자랑했다.17일 이주영은 자신의 계정을 통해 가수, 배우 등 여러 스타들과의 우정스타그램을 과시했다.공개된 사진 속 이주영은 장원영, 손나은, 정유미 등과 오붓한 시간을 보내는 모습이다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr